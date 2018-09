Ánh Viên giành ba HC vàng tại giải đấu ở Thái Lan

Kình ngư Việt Nam tỏa sáng tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á giúp đoàn Việt Nam đạt thành tích cao chưa từng có.

Ánh Viên và đội bơi Việt Nam đặt quyết tâm cao tại giải các nhóm tuổi châu Á tại Thái Lan. Ảnh: KL.

Sau khi bỏ thi đấu ở ba chặng liên tiếp của Cup thế giới 2015, kình ngư Cần Thơ lập tức ghi dấu ấn với thành tích tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á lần thứ 8 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 1-4/10. Ba HC vàng Ánh Viên giành được ở nội dung 100 m bướm (thành tích 1 phút 08 giây phá kỷ lục quốc gia), 200 m hỗn hợp và 200 m tự do. Ngoài ra, cô còn có ba HC bạc ở các nội dung 400 m tự do, 200 m ngửa và 800 m tự do.

4 năm trước cũng tại giải các nhóm tuổi châu Á tổ chức ở Indonesia, tài năng của Ánh Viên bắt đầu được người hâm mộ biết đến khi cô giành HC đồng cự ly 200m hỗn hợp cá nhân (2 phút 21 giây 33), HC bạc 400m hỗn hợp cá nhân (4 phút 55 giây 27)... Sau 4 năm, Ánh Viên thăng tiến vượt bậc về chuyên môn, đạt đẳng cấp châu Á được khẳng định bằng ba HC vàng trong hai ngày thi đấu đầu tiên.

Hiện tại, đoàn Việt Nam có 7 HC vàng với 4 HC vàng khác của Trần Duy Khôi (hai HC vàng), Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Diệp Phương Trâm. So với giải đấu cách đây 4 năm giành một HC vàng, một HC bạc, 6 HC đồng, xếp hạng 12/20 quốc gia, đội tuyển bơi cải thiện thành tích vượt bậc. Trong hai ngày thi đấu tiếp theo, bảng vàng của đoàn Việt Nam sẽ còn được bổ sung nhiều cái tên khác.

Giải đấu ở Thái Lan chia làm ba nhóm tuổi gồm nhóm A từ 18 tuổi trở lên, nhóm B 15-17 tuổi và nhóm C từ 14 tuổi trở xuống. Mỗi nhóm tuổi sẽ thi đấu 44 nội dung (22 nội dung cho nam và 22 nội dung cho nữ).Tổng cộng có 132 nội dung thi đấu ở giải năm nay.

Sau giải, Ánh Viên sẽ bay thẳng từ Thái Lan đi Hàn Quốc để tham dự giải bơi trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 diễn ra từ ngày 7-10/10. Với các VĐV khác, giải các nhóm tuổi châu Á là cơ hội để cọ xát tích lũy kinh nghiệm trước giải quốc gia 2015 tổ chức tại Đà Nẵng vào trung tuần tháng 10.

Thế Ngọc