Ánh Viên chưa hài lòng dù giành nhiều HC vàng nhất SEA Games

'Tiểu tiên cá' của Việt nam cho rằng SEA Games 29 là thất bại khi không giành vàng ở 100m tự do và 200m bơi bướm.

Ánh Viên đăng ký thi đấu 18 nội dung tại SEA Games 29 với chỉ tiêu 10 HC vàng. Ảnh: Kỳ Lân.

Ánh Viên là VĐV giành nhiều HC vàng thứ hai tại SEA Games 2015 với tám chiếc, kém một so với kình ngư Schooling của chủ nhà. Năm nay nam kình ngư Singapore tham dự ít nội dung, Ánh Viên trở thành người giành nhiều HC vàng nhất khi giữ nguyên được số lượng. Ngoài ra cô còn có hai tấm HC bạc.

Ánh Viên cho biết rất quyết tâm đổi màu tấm HC bạc nội dung 100m tự do. Tuy nhiên tại Malaysia, cô vẫn chỉ về thứ hai với thành tích 55 giây 76, kém 2%giây so với kình ngư Quah Ting Wen của Singapore. Trong khi đó ở nội dung 200m bơi bướm, Ánh Viên chỉ có được vị trí thứ tư. HLV Đặng Anh Tuấn rất không hài lòng với học trò do cô bơi sai kỹ thuật ở nội dung này dẫn tới thành tích không được như mong muốn.

"SEA Games 29 với tôi vẫn là thất bại. Tôi tiếc nuối khi không lấy được HC vàng ở nội dung 100m tự do và 200m bơi bướm", Ánh Viên chia sẻ sau khi kết thúc nội dung cuối cùng tại SEA Games 29 hôm 26/8.

Vẫn giữ nguyên số HC vàng như SEA Games 2015 nhưng Ánh Viên chưa hài lòng. Ảnh: Kỳ Lân.

"Năm nay lịch thi đấu SEA Games khá dày, khiến tôi có chút căng thẳng. Điển hình như ngày thi đấu 25/8, tôi không kịp bơi thả lỏng vì phải thi hai nội dung liên tục", Ánh Viên nói thêm. Trong ngày thi đấu được nhắc đến ở trên, Ánh Viên trong 10 phút bơi hai nội dung, giành hai HC vàng.

"Ánh Viên đạt được tám HC vàng là quá mừng rồi. Em ấy cũng là con người, có giới hạn", Tổng thư ký Hiệp hội dưới nước Đinh Việt Hùng chia sẻ

Thành tích của Ánh Viên khiến các đối thủ thán phục. Mỗi khi lên trao giải thưởng, họ lại vây quanh kình ngư Việt Nam trò chuyện vui vẻ. Báo chí khu vực cũng liên tục đăng ký phỏng vấn kình ngư sinh ra tại Cần Thơ.

Lâm Thỏa (từ Kuala Lumpur)