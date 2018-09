Ảnh Vic khoe chân thon hot nhất tuần

Hôm 1/9, Vic gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay quốc tế JFK ở New York sau chuyến bay dài từ Anh. Bà Becks diện bộ đồ màu đen, đeo túi xách to bản với họa tiết đỏ và xanh tím than. Cựu ca sĩ nhạc pop nhận được nhiều lời khen với đôi chân thon thả, nuột nà.