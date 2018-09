Ảnh Mayweather nằm ngắm vòng ba vũ nữ hot nhất tuần

C. Ronaldo và Messi che miệng khi nói chuyện với nhau trong trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Argentina tại sân Old Trafford hôm 18/11. Ở trận đấu này, dù được kỳ vọng, cả C. Ronaldo và Messi đều không ghi bàn. Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỷ số 1-0.