Ảnh chế người hùng De Gea gây sốt

Các cú dứt điểm của Liverpool bị ngăn chặn bởi bức tường mang tên De Gea. Trong trận đấu này, Liverpool có chỉ số dứt điểm vượt trội so với MU (19 so với 11) tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford tỏ ra hiệu quả hơn khi ghi được ba bàn thắng.