Ảnh chế C. Ronaldo bị Kolo Toure đút vào túi quần

Trung vệ người Bờ Biển Ngà nhận được nhiều lời khen ngợi sau màn trình diễn xuất sắc, vô hiệu hóa siêu sao của Real.

Đêm qua, Real giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool ở loạt đấu thứ tư vòng bảng Champions League nhờ pha lập công duy nhất của Benzema. So với trận thắng 3-0 trên sân Anfield ở loạt đấu trước, các chân sút Real gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu trên sân nhà Bernabeu. Không phải C. Ronaldo hay Benzema mà trung vệ Kolo Toure của Liverpool mới là người được giới truyền thông và các fan đánh giá cao nhất sau trận đấu này. Trung vệ người Bờ Biển Ngà có ngày thi đấu xuất sắc vô hiệu hóa hoàn toàn C. Ronaldo và James Rodriguez.

Trên mạng xã hội, Toure nhận được nhiều lời khen ngợi từ các trang Twitter thể thao nổi tiếng và các fan.

'Đây là anh chàng khiến Real phải chi ra 70 triệu bảng và tối nay anh ấy bị Kolo Toure vô hiệu hóa hoàn toàn', Twitter Hyta Nonsen mượn lời của trung vệ David Luiz để ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của Kolo Toure khi xuất sắc ngăn chặn tân binh đắt giá của Real James Rodriguez.

Twitter King Kolo biếm họa C. Ronaldo bị Kolo Toure bỏ vào túi quần.

'Ronaldo đâu rồi?' - 'Cậu ta nằm trong túi quần của tôi', Twitter #F1 & Footy humour chế đoạn hội thoại giữa HLV Ancelotti và Kolo Toure.

Ảnh chế Kolo Toure được bảo vệ nghiêm ngặt khi rời sân Bernabeu sau trận đấu.

Twitter The Sportbible ví Kolo Toure như một bức tường thành trong trận gặp Real.

'Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Cristiano Ronaldo là ở trong túi quần của Kolo Toure', trang Twitter BBC Sporf châm biếm CR7.

Twitter Jack Worth cũng cho rằng C. Ronaldo bị Kolo Toure bỏ vào túi quần trong suốt trận đấu.

Lan Chinh