Ảnh Becks khoe hình xăm mới hot nhất tuần

Mới đây trong buổi giới thiệu về bộ phim tài liệu 'Into The Unknown', Becks khoe với các fan hình xăm 'Lead with love' (Theo tiếng gọi của tình yêu) anh mới thực hiện trên bàn tay trái của mình. Trong bộ phim tài liệu 'Into The Unknown', Becks cùng những người bạn có chuyến đi thực tế tới rừng rậm Amazon ở Brazil để tìm hiểu thiên nhiên và cuộc sống nơi đây.