Ảnh Becks bế tiểu thư xinh xắn đi ăn hot nhất tuần

Sau vài ngày an dưỡng trong bệnh viện Poole vì say xỉn, Paul Gascoigne được cho phép xuất viện về nhà. Cựu danh thủ với biệt danh Gazza trông khỏe khoắn, da dẻ hồng hào và bước đi thanh thoát khác hẳn với hình ảnh say xỉn, nhợt nhạt cách đó một tuần.