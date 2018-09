Andy Carroll dưỡng thương bên bạn gái

Andy Carrolll và Billi Mucklow thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Bạn gái Carroll trước kia từng tham gia chương trình ttruyền hình thực tế đình đám The Only Way Is Essex. Hiện cô là một giáo viên dạy yoga.