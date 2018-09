Alisson Becker từ cậu bé tự ti về chiều cao tới thủ môn đắt giá nhất

Thủ thành người Brazil từng nghĩ tới chuyện từ bỏ giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp vì chậm phát triển thể chất.

Hôm 19/7, Liverpool tuyên bố chiêu mộ thành công Alisson Becker từ AS Roma với giá 67 triệu bảng, biến anh thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Với chiều cao 193cm, Alisson không phải là thủ thành cao lớn nhất mà Liverpool từng sở hữu. Tuy nhiên, thủ thành người Brazil được cho là mảnh ghép quan trọng trong đội hình HLV Jurgen Klopp đang xây dựng nhằm hiện thực hóa giấc mơ vô địch Premier League của Lữ đoàn đỏ.

Với Alisson Becker, việc trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới là điều có lẽ anh không hề nghĩ tới. Trước đây, anh thậm chí từng có ý định từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vì tự ti về chiều cao.

Vì bé nhất nên phải làm thủ môn

Alisson (trước) cùng anh trai khi còn bé.

Alisson sinh năm 1992 tại Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brazil. Giống như nhiều đứa trẻ khác ở xứ sở samba, tuổi thơ của anh gắn liền với những trận bóng trên đường phố. Alisson luôn bị bắt làm thủ môn vì là người nhỏ nhất đội.

“Lý do thật sự đưa tôi đến với vị trí thủ môn là anh trai tôi. Hồi nhỏ, tôi thường chơi bóng với các bạn của anh ấy, họ đều cao lớn hơn tôi. Khi chia đội, tất nhiên những người to cao sẽ được đá phía trên, còn đứa bé nhất là tôi phải ở nhà trông gôn. Đó là một quy luật, không cần phải bàn bạc gì trong mỗi trận đấu", Alisson chia sẻ trên The Players' Tribune.

Suýt từ bỏ giấc mơ vì tự ti về chiều cao

Năm 10 tuổi, Alisson gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB Internacional ở Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nơi người anh trai Muriel cũng theo đuổi giấc mơ trở thành thủ môn chuyên nghiệp. Alisson được đánh giá khá cao nhờ sự nhanh nhẹn và phản xạ tốt. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là cậu quá thấp.

“Tôi được nhận vào lò đào tạo của Internacional, một trong những CLB lớn nhất ở Brazil. Hẳn là tài năng của tôi được họ công nhận. Tuy nhiên, tôi có một vấn đề. Tôi quá lùn. Tôi phát triển chậm. Tất cả các thủ môn ở tuổi của tôi đều cao lớn và khỏe mạnh hơn tôi. Tại CLB, chúng tôi có các đợt kiểm tra sự phát triển thể chất của cầu thủ để chấm điểm từ 1-5. Trong khi các đồng đội của tôi đạt mức 5, tôi chỉ dừng lại ở mức 2".

"Tất nhiên, điều này không hề tốt cho một thủ môn. Bạn cần phải to, cao để bao quát được khung thành”, Alisson kể về hạn chế của mình.

Vì thể hình thấp bé, Alisson thường xuyên phải ngồi dự bị. Anh từng nghĩ rằng thời gian ở lại Internacional chỉ còn được đếm bằng ngày bởi CLB mang về một thủ môn khác từ Palmeiras.

“Cậu ta lớn hơn tôi và cũng khỏe hơn. Tôi chỉ biết thở dài nghĩ rằng ‘Mình chỉ là sự lựa chọn thứ ba’. Làm thế nào tôi có thể chơi bóng cho tuyển Brazil trong bộ dạng thế này. Tôi thực sự nghi ngờ về tương lai của mình. Ngay sau đó là Nike Cup - giải đấu lớn dành cho lứa tuổi 14-15. Tôi không được ra sân một phút nào. Thú thật tôi đã nghĩ tới chuyện khăn gói về nhà. Tôi rất ngưỡng mộ các huyền thoại như Iker Casillas hay Gianluigi Buffon - những người ra mắt đội một CLB khi mới 17 tuổi và tôi muốn được như họ. Nhưng tôi phải đợi tới bao giờ?", Alisson bi quan khi nghĩ về tương lai.

Điều kỳ diệu, một năm cao thêm 17cm

Mặc dù hoài nghi về sự phát triển thể chất của Alisson, Internacional vẫn quyết định giữ anh ở lại thêm một năm để theo dõi thêm. Và điều kỳ diệu xảy ra.

“Tôi nghĩa là Chúa đã theo dõi tôi, bởi Internacional quyết định cho tôi thêm một năm, để xem tôi phát triển thế nào. Kỹ thuật của tôi tiến bộ nhanh chóng. Sau đó, điều kỳ diệu xảy ra. Tôi cuối cùng cũng cao lên. Chỉ trong một năm, tôi từ 170cm lên thành 187cm. Điểm phát triển thể chất của tôi nhảy vọt lên mức 4.

Bỗng nhiên tiến triển vượt bậc cả thể chất và kỹ thuật, tôi bắt đầu được mọi người chú ý, thậm chí nhiều hơn tôi tưởng”, Alisson nhớ lại.

Bất ngờ được gọi vào U17 Brazil và những thành công liên tiếp

Alisson giờ là thủ môn số một của tuyển Brazil.

“Một ngày năm 16 tuổi, tôi đang ngồi với một số người bạn ở bãi biển gần nhà ông bà thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ ông nội tôi. Thú thật, tôi đã rất lo về một điều tệ hại. Tôi nghĩ ‘Chúa ơi, điều gì xảy ra với gia đình mình vậy nhỉ’.

- ‘Ông ơi, chuyện gì xảy ra vậy’, tôi gọi cho ông, giọng thảng thốt.

- ‘Cháu về nhà ngay đi’, ông tôi trả lời.

- 'Tại sao vậy? Ai đó bị đau hả ông hay có ai chết?'.

- ‘Không, không. Cháu được gọi lên đội U17 Brazil rồi đấy’, ông tôi giải thích.

Tôi thực sự không tin vào tai mình. Ông tôi vốn là người hay nói đùa. Tôi nghĩ rằng mình cần phải về nhà để kiểm tra lại cho chắc chắn. Sau đó, chú tôi cũng gọi cho tôi và thông báo điều tương tự.

Nhưng tôi vẫn chưa tin. Tôi nghĩ họ đang đùa tôi. Tôi chạy một mạch 30 phút từ bãi biển về nhà, mở máy tính và kiểm tra trên website của LĐBĐ Brazil. Tôi kéo xuống và thấy tên Alisson Becker. Tôi thực sự được triệu tập vào U17 Brazil.

Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp sau đó. Năm 2013, ở tuổi 20, tôi có màn ra mắt cho đội một của Internacional. Hai năm sau, tôi chơi trận đầu tiên cho tuyển Brazil. Trận đấu đó thay đổi cuộc đời tôi. Đôi lúc tôi dừng lại và nghĩ ‘Wow, tôi đã ở đây, tuyển quốc gia Brazil. Tôi sẽ dự World Cup. Đây là một điều kỳ diệu mà Chúa mang tới cho tôi”, Alisson kể tiếp.

Mùa giải thăng hoa và bản hợp đồng kỷ lục

Alisson trở thành thủ thành số một của AS Roma ở mùa giải 2017-2018.

Alisson gia nhập Roma tháng 7/2016. Một tháng sau, anh có trận ra mắt đội bóng trong trận hòa 1-1 với Porto ở Champions League. Tuy nhiên, phần lớn thời gian ở mùa giải đó, Alisson phải ngồi dự bị cho thủ thành người Ba Lan, Wojciech Szczesny. Mãi tới vòng đấu mở màn mùa giải 2017-2018, Alisson mới có trận đầu tiên cho Roma tại Serie A, với chiến thắng 1-0 trước Atalanta. Từ đó, thủ thành 25 tuổi chiếm luôn suất đá chính và có 37 trận đấu cho Roma ở Serie A mùa giải vừa qua. Phong độ ấn tượng của anh góp phần giúp đội bóng thủ đô Italy vào tới bán kết Champions League.

Tại World Cup 2018, Alisson là thủ môn số một của tuyển Brazil. Anh ra sân cả 5 trận trong hành trình vào tứ kết quả đội bóng xứ samba. Dù Brazil bị tuyển Bỉ loại ở tứ kết với tỷ số 1-2, Alisson vẫn được HLV Jurgen Klopp đánh giá rất cao. Ít ngày sau khi World Cup 2018 khép lại, Liverpool công bố bản hợp đồng trị giá 67 triệu bảng với Alisson, biến anh thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. Kỷ lục trước đó thuộc về Gianluigi Buffon khi anh chuyển từ Parma tới Juventus với giá là 45,6 triệu bảng từ năm 2001.

Anh trai Muriel - người có tác động lớn nhất tới thành công của Alisson

Alisson và anh trai Muriel (bìa phải trong ảnh 2 và 4).

“Với những gì mà tôi có được, tôi phải cảm ơn anh trai mình. Các bạn biết đấy, chơi ở cùng một đội bóng, ở cùng một vị trí, mọi người luôn so sánh chúng tôi. Họ hay nói kiểu như ‘Alisson có chơi hay bằng Muriel không nhỉ’. Một số người nói có, số khác lại nói không. Tôi không muốn bị so sánh như vậy.

Tất nhiên, là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải so sánh mình với những người giỏi hơn để phấn đấu. Tôi luôn muốn là người giỏi hơn Muriel và anh ấy cũng không muốn thua kém tôi.

Suốt quãng thời gian ở Internacional là những ngày luyện tập vất vả. Chúng tôi coi nhau là động lực để cố gắng. Khi tôi mệt mỏi, anh ấy nói ‘Cố lên em trai, tiếp tục luyện tập nào’. Và khi anh ấy mệt, tôi nói ‘Cố lên anh trai. Nhìn em đây. Tuy bé, em sẽ đánh bại anh cho xem’.

Đó là cách chúng tôi động viên nhau từ khi còn là những cậu nhóc chơi bóng nhựa. Đó thực sự là một cuộc cạnh tranh chứa đựng tình yêu thương. Đôi khi chúng ta dễ dàng quên đi mình may mắn thế nào. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên những người đã giúp tôi có ngày hôm nay. Mùa hè này, tôi không chỉ chơi cho tuyển Brazil, tôi còn thi đấu vì anh trai mình. Thành công của tôi cũng có phần của anh ấy”, thủ thành tân binh của Liverpool tri ân người anh trai đang bắt cho CLB Belenenses ở Bồ Đào Nha, chưa một lần lên tuyển Brazil.