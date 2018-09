Alexis Sanchez - từ cậu bé ăn xin thành sao bóng đá

Trước khi trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới, tiền đạo người Chilê đã phải trải qua một tuổi thơ khốn khó.

Sanchez và bạn gái Laia Grassi tận hưởng kỳ nghỉ ở Mexico trước khi tập trung thi đấu cùng Arsenal. Ảnh: SM.

Alexis Sanchez vừa chuyển tới thi đấu cho Arsenal với bản hợp đồng trị giá hơn 30 triệu bảng từ Arsenal. Chân sút 25 tuổi là một trong những cầu thủ được hưởng lương cao nhất tại đội chủ sân Emirates với khoản thu nhập 140.000 bảng mỗi tuần. Theo giới thạo tin xứ sở sương mù, Sanchez đang nhắm mua một ngôi biệt thự trị giá 6 triệu bảng ở ngoại ô London để làm nơi ăn chốn nghỉ cùng cô bạn gái Laia Grassi.

Đang tận hưởng những ngày tháng huy hoàng trong sự nghiệp và cuộc sống nhưng Sanchez sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khốn khó mà anh đã phải trải qua từ khi còn là một cậu bé. Sanchez sinh ra và lớn lên tại Tocopilla - một vùng quê nghèo ở Chilê. Lên 6 tuổi, cựu ngôi sao Barca đã phải bươn trải kiếm sống bằng nghề biểu diễn xiếc trên đường phố.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Sun mới đây, người anh trai Humberto tiết lộ cuộc hành trình trở thành ngôi sao bóng đá của Sanchez. "Alexis chẳng có gì khi lớn lên. Nó phải chiến đấu để có mọi thứ như bây giờ. Chúng tôi là một gia đình nghèo nhất ở vùng quê nghèo nên Alexis phải biếm tiền từ khi còn rất nhỏ bằng nhiều việc khác nhau. Cậu ấy rửa xe thuê với khoản thù lao chỉ vài xu và biểu diễn những động tác nhào lộn để nhận những đồng tiền lẻ từ người xem trên đường phố. Alexis như một VĐV thể dục vậy, cậu ấy có thể nhào lộn, quăng mình ở khắp mọi nơi.

Hàng xóm của chúng tôi thường thưởng cho Alexis vài đồng tiền lẻ vì làm cho họ thoải mái. Những khi đói quá, Alexis thường tới gõ cửa nhà hàng xóm và xin bánh mì. Nhiều lúc không được cho ăn, Alexis còn phải nhận những lời dè bỉu từ họ", Humberto kể.

Sanchez từng phải vất vả kiếm từng đồng bằng việc biểu diễn nhào lộn trên các con đường ở Tocopilla.

Sanchez cùng anh trai Humberto và các chị em gái Tamara (17 tuổi), Marjorie (32 tuổi) sống trong ngôi nhà một tầng lụp xụp được làm từ gỗ và sắt thép. Ông Gullermo Soto - bố Sanchez - bỏ rơi vợ và 4 đứa con khi Sanchez mới chập chững biết đi. Bà Martina - mẹ Sanchez - đã phải rất vất vả để nuôi các con bằng nghề rửa bát thuê cho hàng xóm và bán hoa.

Sống trong nghèo khó, Sanchez có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Khi có thời gian rảnh, cậu bé luôn tìm tới các con phố để chơi bóng bằng chân đất cùng với bạn bè. Sanchez được đám bạn cùng lứa đặt cho biệt danh "The Squirrel" (con sóc) trước khi được biết đến với các biệt danh khác như "El Nino Maravilla" hay "The Wonder Kid" - nhờ tài năng xuất chúng của mình.

Tài năng của Sanchez được phát hiện đầu tiên bởi HLV đội trẻ của CLB Arauco, Alberto Toledo. Ông này quyết định đưa Sanchez về lò đào tạo của Arauco dù rằng anh không có tiền đóng lệ phí. Trong một lần được ra sân khi đội nhà bị dẫn 1-0, Sanchez gây ấn tượng mạnh khi góp công giúp Arauco ghi liền 8 bàn thắng. Sự nghiệp của Sanchez sau đó ngày càng thăng tiến khi anh chuyển tới chơi cho Cobreloa (Chilê), River Plate (Argentina), Udinese (Italy) trước khi gia nhập Barca (Tây Ban Nha) vào năm 2011.

Sanchez đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của làng bóng đá thế giới. Ảnh: SG.

"Xuất thân nghèo khó khiến Alexis luôn khao khát thành công trên sân cỏ. Cậu ấy biết mình đã may mắn như thế nào khi có được như ngày nay và không bao giờ quên nơi cậu ấy sinh ra. Nếu Sanchez không trở thành một cầu thủ, cậu ấy có thể sẽ làm việc trong các hầm mỏ như hầu hết người đàn ông ở đây với thu nhập khoảng 300.000 pesos (314 bảng) mỗi tháng", anh trai Sanchez nói thêm.

Giáng sinh năm ngoái Sanchez cùng anh trai có chuyến trở lại quê nhà và được chào đón nồng nhiệt bởi lãnh đạo và người dân Tocopilla. Sanchez đã ủng hộ 160.000 bảng để tu sửa, nâng cấp 5 sân bóng dành cho thanh, thiếu niên, những nơi từng in dấu giày của anh trước khi trở thành một ngôi sao.

Lan Chinh