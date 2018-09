Ái nữ của tỷ phú F1 nhất quyết không mặc đồ bầu

Mang thai đến tháng thứ 9 nhưng Tamara Ecclestone tiết lộ cô chưa từng mua một bộ váy bầu nào.

Bà bầu Tamara bán nude trên tạp chí Hello. Dù sắp sinh, người đẹp trông vẫn rất gọn gàng. Ảnh: Mirror.

Người đẹp 29 tuổi vừa chụp ảnh bán khỏa thân trên tạp chí Hello, khoe bụng bầu gọn gàng dù sắp tới ngày sinh nở. Ái nữ của tỷ phú Bernie Ecclestone cũng không lên cân nhiều, thân hình và tay chân vẫn nhỏ gọn như ngày chưa có bầu.

Tamara chia sẻ, cô chưa mua một bộ đồ bầu nào, thay vào đó cô vẫn mặc trang phục bình thường nhưng cỡ to hơn hoặc mặc đồ co giãn. "Trong suốt quá trình mang bầu, điều tôi thấy thích thú nhất là được trở về nhà bất kỳ lúc nào và thay đồ, mặc pyjama. Tôi vẫn chưa mua một bộ đồ dành cho bà bầu nào, chỉ mặc trang phục co giãn hoặc cỡ to hơn một chút. May mắn là tôi không tăng cân nhiều, không bị to. Tôi vẫn đeo vừa nhẫn và vẫn đi được giày cao gót", bà bầu cho biết.

Tamara chia sẻ bức ảnh mặc váy cưới bên đức lang quân Jay Rutland tuần trước. Ảnh: Instagram.

Con gái tỷ phú 83 tuổi thổ lộ, bố cô là một trong những người đầu tiên biết cô mang thai một bé gái. "Ông nói có thêm một cô cháu gái trong gia đình sẽ lại có thêm túi xách. Ông ấy rất yêu trẻ con", Tamara cười kể lại phản ứng của ông Bernie Ecclestone khi con gái báo tin. Petra, em gái của Tamara cũng có một cô con gái hơn một tuổi.

"Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi cảm thấy mình và em bé hòa hợp với nhau. Tôi thì thầm nói chuyện với bé mọi lúc mọi nơi, tôi biết con có thể nghe thấy mình nói. Tôi chắc chắn rằng khi nào sinh ra, con bé sẽ nhận ra giọng của mẹ ngay", bà bầu 29 tuổi hào hứng thổ lộ.

Tamara Ecclestone đang mang thai em bé đầu lòng với thương gia Jay Rutland. Cặp đôi kết hôn mùa hè năm ngoái, chỉ thời gian ngắn sau khi dính "sét ái tình" và đính hôn. Người đẹp vẫn một mực bảo vệ đức lang quân, hết lời ca ngợi anh là một người chồng tốt, ngọt ngào dù quá khứ của Jay Rutland không mấy trong sạch.

Hoàng Trang