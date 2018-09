96 trường tham gia 'Festival bóng đá học đường 2015'

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức lựa chọn một đội sang Nhật Bản giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Lần đầu tiên "Festival bóng đá học đường" dành cho học sinh THCS được tổ chức trên phạm vi cả nước. Điểm mới trong năm nay là festival được tổ chức dành cho các đội trường lứa tuổi U13, khác với giải U11 và U13 quốc gia, gồm các đội chuyên nghiệp của các tỉnh và trung tâm bóng đá mà Yamaha từng tài trợ những năm trước đây.

'Trại hè bóng đá 2015' tiếp tục được tổ chức ở Hà Nội và Nghệ An. Ảnh: TN.

Mục đích của chương trình là tạo sân chơi được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, trong sạch, không có gian lận trong thi đấu. Mỗi cầu thủ nhí ngoài thi đấu còn được giáo dục về nhân cách, tinh thần đồng đội, tính trung thực, fairplay và tôn trọng đối thủ...

Trong lần đầu tiên được tổ chức, “Festival bóng đá học đường 2015” diễn ra vòng loại tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ với 96 trường THCS tham dự. Vòng loại sẽ diễn ra từ tháng 3-5 để chọn ra hai đội đứng đầu ở mỗi địa phương giành vé dự vòng chung kết.

“Festival bóng đá học đường 2015” tổ chức vòng chung kết tại Hà Nội từ 28/5 đến 3/6. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức lựa chọn một đội sang Nhật Bản giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

“Festival bóng đá học đường” là mô hình Nhật Bản áp dụng trong hàng chục năm qua, góp phần hun đúc tình yêu bóng đá cho trẻ nhỏ đồng thời giúp Nhật Bản tìm kiếm những tài năng nhí từ trên ghế nhà trường.

Ngoài ra, “Trại hè bóng đá Yamaha” được tổ chức tại Việt Nam năm thứ 4 liên tiếp với giáo trình huấn luyện do cựu HLV trưởng Olympic Nhật Bản Masakuni Yamamoto biên soạn. “Trại hè bóng đá Yamaha” tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội và Nghệ An. Các em nhỏ tham gia sẽ được huấn luyện bởi các cựu danh thủ, HLV danh tiếng của bóng đá Việt Nam như Hồng Sơn, Đức Thắng, Ngọc Châm... (tại Hà Nội) hay Quang Trường, Mạnh Cường... (tại Nghệ An).

