8 đội dự vòng chung kết U17 quốc gia 2018

Vòng chung kết diễn ra tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 26/6-6/7.

Giải U17 quốc gia quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ. Ảnh: VTV.

Tham dự giải U17 quốc gia 2018 có 24 đội bóng, được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng loại. Bảng A gồm CAND, Hải Phòng, Viettel, Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định. Bảng B có Thanh Hóa, SLNA, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tây Ninh. Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Dương, HAGL nằm ở bảng C và bảng D gồm các đội An Giang, Long An, TP HCM, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai.

Kết thúc vòng loại, 7 đội bóng xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết cùng với chủ nhà U17 PVF gồm CAND, Viettel, Đà Nẵng, SLNA, HAGL, Bình Dương, An Giang.

8 đội giành quyền tham dự vòng chung kết được chia thành hai nhóm thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Các đội đứng đầu mỗi nhóm vào thi đấu bán kết, chung kết. Đây là năm thứ 8 liên tiếp công ty Thái Sơn Nam là nhà tài trợ chính của giải.

Giải thưởng cho đội vô địch là 50 triệu đồng. Đội á quân và hai đội đồng giải ba lần lượt giành 30 triệu và 20 triệu đồng. Giải phong cách có phần thưởng tiền mặt là 10 triệu đồng.