6 điều ít biết về bạn gái mới của C. Ronaldo

Người đẹp Georgina Rodriguez kém siêu sao Real 10 tuổi từng yêu một sĩ quan cảnh sát trước khi đến với CR7.

Đội tóc giả và đeo kính nhưng C. Ronaldo vẫn bị phát hiện ra khi tận hưởng một ngày đi chơi với bạn gái mới tại Pháp. Ảnh: Holla.

Chân dài 9X bỗng chốc nổi tiếng sau khi những bức ảnh cô tay trong tay tình tứ với chàng danh thủ đào hoa ở Disneyland Paris xuất hiện khắp trên các mặt báo. Dù đã cải trang, C. Ronaldo vẫn bị phát hiện và anh không giấu được chuyện tình mới chớm nở với cô bạn gái mới. Thông tin về tình mới của siêu sao điển trai cũng nhanh chóng được cập nhật.

Georgina Rodriguez là một vũ công, lớn lên ở thành phố Jaca, Tây Ban Nha. Khi mới 4 tuổi, người đẹp bắt đầu đi học múa cùng chị gái. Chân dài xinh đẹp ở trong đội múa cổ điển và đương đại của trường, biểu diễn, thi đấu trong nhiều sự kiện từ khi còn nhỏ.

Gương mặt khả ái cùng thân hình đẹp, bạn gái siêu sao Real còn là một người mẫu. Georgina từng ở London để hoàn thiện khả năng nói tiếng Anh trước khi trở về quê nhà và theo đuổi sự nghiệp người mẫu tại Madrid.

Người đẹp Georgina Rodriguez nổi tiếng chỉ sau một đêm sau khi bị sánh bước bên C. Ronaldo trong chuyến đi tới Paris mới đây. Ảnh: Hello.

Theo Holla, người mẫu 21 tuổi được khen ngợi là hấp dẫn và là một cô gái tốt bụng. Trước khi hẹn hò với siêu sao Bồ Đào Nha, Georgina Rodriguez yêu một sĩ quan cảnh sát tại thủ đô Madrid.

Nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết, C. Ronaldo và bạn gái kém 10 tuổi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc của nhãn hiệu thời trang Dolce&Gabbana, khi Georgina đang là người mẫu của nhãn hiệu Gucci. Danh thủ 31 tuổi bị hấp dẫn bởi nhan sắc và sự trẻ trung của chân dài. Cặp đôi được cho là bí mật hẹn hò vài tháng trước khi đi chơi ở Paris và bị chụp ảnh. Tưởng là không bị nhận ra, CR7 và Georgina thoải mái thể hiện tình cảm bằng những hành động ôm hôn thân mật.

Nhiều fan phát hiện ra rằng Georgina hơn một lần tới sân Bernabeu cổ vũ C. Ronaldo nhưng cô nàng không gây chú ý vì lúc đó chưa ai biết họ là đang yêu nhau. Chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp thú nhận rằng cô ấn tượng với tài năng của CR7.

Người yêu mới của siêu sao Real rất thích đi du lịch và thường xuyên khoe ảnh các chuyến đi trên trang cá nhân. Georgina tự nhận mình là một người có "tâm hồn tự do" và "mơ mộng". Người đẹp khiến các "follower" ghen tị với những khoảnh khắc ngọt ngào ở New York hay những bức ảnh khoe thân hình quyến rũ trong bộ bikini. Chuyến đi mới nhất của Georgina là tới Paris cùng C. Ronaldo, đi cùng hai cặp đôi là bạn của anh.

>> Xem thêm ảnh buổi đi chơi của CR7 và bạn gái mới

Hoàng Trang