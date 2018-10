6 cầu thủ nữ bị cấm thi đấu vì đánh nhau ở giải quốc gia

VFF treo giò cầu thủ dài hạn, buộc CLB TP HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam nộp phạt 30 triệu đồng.

Vụ cầu thủ nữ TP HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam đánh nhau gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Tối 14/10, ban kỷ luật VFF ra loạt án phạt liên quan tới vụ ẩu đả giữa các thủ nữ TP HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam trong trận bán kết giải vô địch quốc gia hôm 12/10 trên sân Thống Nhất. Theo đó, 6 cầu thủ gồm Nguyễn Trần Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu (TP HCM), Phạm Hoàng Quỳnh và Khổng Thị Hằng (Than Khoáng Sản) mỗi người bị treo giò 5 tháng và phải nộp phạt 10 triệu đồng vì hành vi xâm phạm thân thể đối phương.

Trung tâm thể dục thể thao Thống Nhất - đơn vị tổ chức các trận đấu lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 bị phạt 10 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đánh cầu thủ của đội Than Khoáng Sản. CLB TP HCM I và Than Khoáng Sản mỗi đội phải nộp phạt 30 triệu đồng do có số đông cầu thủ tham gia ẩu đả.

Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng đoàn TP HCM I, ông Trịnh Minh Dũng - Trưởng đoàn đội Than Khoáng Sản cùng ban huấn luyện hai đội nhận hình phạt cảnh cáo do để xảy ra tình trạng cầu thủ đánh nhau.

Cầu thủ nữ đánh nhau trên sân Thống Nhất Cầu thủ TP HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam loạn đả trên sân Thống Nhất

Chiều 15/10, CLB TP HCM I bước vào trận chung kết với Hà Nội trên sân Thống Nhất. Với việc có tới 4 cầu thủ chủ chốt bị treo giò, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ.