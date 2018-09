5 trận đấu vòng một V-League 2018 được phát sóng

VPF giải quyết những vướng mắc, thương thảo với hàng loạt đài truyền hình để trực tiếp các trận đấu ở giải vô địch quốc gia.

K+ công bố mỗi vòng đấu sẽ lựa chọn phát sóng từ 1-2 trận của V-League. Ở vòng khai mạc, cuộc đối đầu Quảng Nam - Sài Gòn và Than Quảng Ninh - Đà Nẵng được K+ truyền hình trực tiếp.

Trong khi đó, VTV, FPT TV, HTV Thể thao và BTV2 cũng tham gia tường thuật trực tiếp các trận đấu của V-League. Tổng cộng 5 trong 7 trận vòng một lên sóng truyền hình.

Hiện VPF cho biết tiếp tục thương thảo hợp đồng với các đối tác khác để có được sự phục vụ tốt nhất người hâm mộ.

Trước đó, VPF ra thông báo huỷ hợp đồng sản xuất V-League với Next Media do ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước ký kết. Công ty đưa ra một số lý do, bao gồm việc hợp đồng ký tới năm 2022, trong khi VPF chỉ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trao quyền điều hành, tổ chức giải tới năm 2018.