5 lý do khiến 9 cầu thủ Ninh Bình khó giảm án

VFF dưới thời Chủ tịch Lê Hùng Dũng đang ra sức đấu tranh chống tiêu cực để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, nhà tài trợ.

Quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn 9 cầu thủ dính đến tiêu cực ở CLB Ninh Bình trong trận đấu ở AFC Cup vào tháng 3 được VFF ban hành. Nhiều ý kiến khác nhau về án phạt, có người cho rằng “xứng đáng”, một số đặt câu hỏi nên chăng mở cho một số cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn “cửa thoát nạn” trong sự nghiệp. Các cầu thủ có quyền gửi khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại của VFF. Nhưng xem ra cơ hội "lật ngược thế cờ" vô cùng mong manh.

Các cầu thủ Ninh Bình nhận án phạt điểm từ VFF. Ảnh: TTVH.

Lý do đầu tiên là VFF dưới thời Chủ tịch Lê Hùng Dũng đang ra sức đấu tranh chống tiêu cực trong bóng đá để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, của nhà tài trợ. Những vụ việc vừa qua như ở Ninh Bình có thể là “án điểm” để tạo sự răn đe đủ sức mạnh mẽ các thế hệ tiếp theo. Theo Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, trong Quy định kỷ luật sửa đổi mùa 2015, “cứ cầu thủ nào dính đến tiêu cực là treo giò vĩnh viễn luôn, khỏi họp tới, họp lui”.

Thứ hai, theo VFF, sự việc của nhóm 9 cầu thủ Ninh Bình gây ảnh hưởng nặng nề đến phong trào chung, đến hình ảnh bóng đá Việt Nam với bạn bè quốc tế. Điều này dẫn đến việc bóng đá nội mất sức hút với các nhà tài trợ, khiến VPF “rất khó khăn khi tìm kiếm tài trợ khi doanh nghiệp quay lưng”.

Nguyên nhân tiếp theo là nhóm 9 cầu thủ Ninh Bình còn trẻ nhưng họ đều có những bài học nhãn tiền từ bậc đàn anh và chính trong đội bóng. Hàng loạt tên tuổi như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh… từng bị treo giò, vất vả khi làm lại sự nghiệp sau khi nhúng chàm là bài học luôn nóng hổi của bóng đá nội.

Ngoài ra, theo ông Hường, năm ngoái bản thân lãnh đạo CLB Ninh Bình từng đánh tiếng với các cầu thủ về chuyện tiêu cực bằng việc sẽ bỏ bóng đá nhưng không ăn thua. Thực tế, vụ việc vừa qua vỡ lỡ là do chính lãnh đạo CLB này tố cáo với cơ quan an ninh. Điều đó chứng tỏ, tiêu cực là vấn đề đã tồn tại lâu dài, gây nhức nhối ở đội bóng non trẻ Ninh Bình.

Thứ tư, đây là hành vi có tổ chức bài bản của cả nhóm cầu thủ chứ không phải phút bồng bột sa chân. Tại cơ quan điều tra, các cầu thủ khai rằng kế hoạch “chơi” như thế nào đã được Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng cùng cả nhóm bàn từ ngày 10/3, tức là trước trận đấu 8 ngày. Cách giao dịch, hình thức chơi, số tiền, phương thức… đều được tính cụ thể, chi tiết.

Lý do cuối cùng khiến nhóm cầu thủ khó nhận "khoan hồng" là họ thường lấy hoàn cảnh gia đình để xin giảm án. Theo nhiều chuyên gia, khi họ nhúng tay vào tiêu cực, gia đình đang đứng ở đâu, hay những đồng tiền làm mờ đi cả lý trí và tình cảm của các cầu thủ. Nếu sự việc không vỡ lỡ, không rõ các cầu thủ này có dừng lại hay sẽ còn tiếp tục lún sâu hơn vào con đường khi đã bước lên thì rất khó rút chân ra.

9 cầu thủ phải nhận án kỷ luật của VFF là Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Xuân Phú, Phan Anh Tuấn. Trong 9 cái tên này, khá nhiều cầu thủ có hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, chỉ trông chờ vào nguồn thu từ việc đá bóng của con cái hoặc chồng như hoàn cảnh của Lê Quang Hùng, Gia Từ… Hùng và Từ bị tòa tuyên án 12-15 tháng tù cho hưởng án treo, phạt từ 15-20 triệu đồng.

Trần Huỳnh