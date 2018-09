5 diễn viên Hollywood từng là ngôi sao thể thao

Gina Carano, Jason Statham hay Arnold Schwarzenegger từ những VĐV chuyên nghiệp trở thành ngôi sao Hollywood.

1. Gina Carano

Nữ diễn viên Mỹ Gina Carano được nhiều người biết đến qua các bộ phim ăn khách như "Haywire" hay "Fast & Furious 6". Trước khi đến với điện ảnh, Carano là một võ sĩ muay Thái thi đấu ở giải MMA chuyên nghiệp. Trong sự nghiệp, Gina Carano từng đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội MMA nữ thế giới.

2. Jason Lee

Trong những năm cuối 1980 và đầu 1990, Jason Lee là VĐV trượt ván chuyên nghiệp. Năm 1992, Lee cùng với người bạn Chris Pastras của mình thành lập Stereo Skateboards, công ty sản xuất ván trượt và tài trợ cho các đội thi đấu.

Jason Lee bén duyên điện ảnh vào những năm 1992-1994 với những vai diễn phụ. Tên tuổi của anh được nhiều người biết đến qua các bộ phim "Heartbreakers", "My Name Is Earl", "The Incredibles"...

3. Dwayne Johnson

Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng qua những vai diễn trong các bộ phim ăn khách như "Pain & Gain, "Fast & Furious 7", Dwayne Johnson từng là VĐV bóng bầu dục và võ sĩ tổng hợp chuyên nghiệp.

Khi còn đi học, Johnson thi đấu cho đội bóng bầu dục Đại học Miami trước khi tới Canada đầu quân cho Calgary Stampeders. Trong sự nghiệp võ tổng hợp, Johnson từng giành 17 chức vô địch WWE, được đánh giá là một trong những đô vật hay nhất mọi thời đại.

4. Jason Statham

Ngôi sao của loạt phim "The Transporter", "The Expendables", Jason Statham trước đây từng là VĐV nhảy cầu chuyên nghiệp. Statham từng nhiều năm thi đấu cho đội tuyển nhảy cầu Anh và đứng thứ 12 ở giải vô địch thế giới năm 1992.

5. Arnold Schwarzenegger

Ngôi sao của loạt phim "Terminator", "Total Recall", "The Expendables 3" được biết đến như một chuyên gia thể hình hàng đầu thế giới. Trong sự nghiệp, Schwarzenegger từng 5 lần đoạt giải Mr. Universe, 7 lần vô địch Mr. Olympia cùng nhiều danh hiệu cá nhân cao quý khác ở môn thể hình.

Lan Chinh