5 điều ít biết về ông chủ Chelsea

Không nhiều người biết rằng Tottenham Hotspur chứ không phải Chelsea mới là lựa chọn đầu tiên của ông Abramovich. Chủ tịch Daniel Levy của Spurs từng xác nhận thông tin này rằng vào năm 2003, tỷ phú Nga đến thăm sân White Hart Lane và có ý định mua CLB qua trung gian. Tuy nhiên thời điểm đó ông Levy không nghĩ rằng đó là một thương vụ nghiêm túc nên đưa ra cái giá quá cao nhằm làm ông Abramovich nhụt chí. Sau thời gian suy nghĩ, tài phiệt 49 tuổi nhận thấy Spurs không đáng giá và chuyển qua mua Chelsea với giá 60 triệu bảng, nhiều hơn 10 triệu bảng so với giá của Spurs. Đổi lại, The Blues đã có SVĐ hiện đại và có hai khách sạn, một thương vụ hời hơn so với Spurs và Chelsea cũng được mua dễ dàng vì lúc đó đang mắc nợ.