5 bài tập toàn thân xóa bỏ mỡ thừa

Bài tập 3: Chống đẩy một tay với tạ. Người ở tư thế chuẩn bị chống đẩy với hai tay giữ hai tạ song song trên thảm tập với khoảng cách rộng hơn vai một chút (A). Chầm chậm hạ người xuống, khuỷu tay ép sát người, gập ra phía sau, ngực hạ thấp, nhưng cả người vẫn song song với mặt đất (B). Nâng người lên như vị trí ban đầu, một tay giữ tạ chống, một tay thu tạ co về sát người (C). Tay co chống xuống để làm động tác hạ thân như hình B rồi nâng người đổi tay (D). Thực hiện bài tập 8 lần, trong quá trình hạ người xuống phải giữ sao cho vai, hông và đầu gối tạo thành một đường thẳng.