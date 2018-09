5 bài tập cho bụng phẳng và săn chắc

Bài tập 5: Hông ngả hai bên Nằm ngửa, chân giơ lên cao, đầu gối gập tạo thành góc 90 độ so với hông, hai cánh tay dang rộng sang hai bên, lòng bàn tay ngửa (A). Co rút cơ toàn thân, hạ thấp chân sang bên phải cho tới khi cảm thấy bụng đang co bóp nhưng giữ nguyên vai trái ở trên sàn (B). Dùng sức mạnh toàn thân, kéo chân về vị trí ban đầu, rồi đổi bên, ngả sang bên trái (C). Bài tập thực hiện 20 lần chia đều cho hai bên.