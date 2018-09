4 trọng tài gây tranh cãi nhất ở vòng 9 V-League

Sau trận đấu giữa Thanh Hóa và SLNA ở vòng 9 V-League chiều 8/5, trọng tài Hà Anh Chiến là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Vị vua áo đen này khiến ban huấn luyện và các cầu thủ SLNA uất ức, phản đối kịch liệt với quyết định cho Thanh Hóa được hưởng penalty ở cuối trận dù Trần Đình Hoàng phạm lỗi với Omar ở ngoài vòng cấm. Quả penalty tưởng tượng mà trọng tài Chiến tặng cho Thanh Hóa giúp đội bóng xứ Thanh kiếm được trận hòa 2-2 trên sân nhà.

Không chỉ các thành viên SLNA, giới chuyên môn cũng đồng loạt lên tiếng phê phán trọng tài Anh Chiến với những lời lẽ gay gắt. Trưởng ban trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi cũng khẳng định đây là tình huống sai nghiêm trọng của trọng tài Chiến. Ông Mùi cho biết trọng tài Hà Anh Chiến chắc chắn sẽ phải nhận án phạt, tuy nhiên mức phạt thế nào còn phải chờ ban trọng tài mổ băng mới có quyết định cụ thể.

Cầu thủ Sông Lam Nghệ An phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài

Trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, trọng tài Nguyễn Hiền Triết khiến đội chủ nhà mất oan một bàn thắng. Từ pha dứt điểm cận thành của Thành Chung, bóng đi qua vạch vôi "cả mét" trước khi bị cầu thủ Hải Phòng phá ra nhưng trọng tài Triết nhất quyết không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Trước đó một ngày, trọng tài Nguyễn Trọng Thư khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Sài Gòn FC không khỏi ức chế khi tặng cho đội chủ nhà Quảng Ninh một quả penalty ở cuối trận. Andrew chỉ khẽ chạm tay vào vai của Dyachenko nhưng trọng tài Thư nhất quyết thổi phạt đền trong sự phản đối của đội khách. Quả 11m gây tranh cãi giúp Quảng Ninh giành chiến thắng 1-0 trước CLB Sài Gòn.

Trọng tài thổi penalty tranh cãi Quảng Ninh vs Sài Gòn

Ở trận Long An gặp Đồng Tháp, trọng tài FIFA Nguyễn Đức Vũ mắc sai lầm khá giống với trọng tài Hoàng Anh Chiến. Hậu vệ Hồ Trường Khang (Đồng Tháp) phạm lỗi với tiền vệTài Lộc của Long An ở ngoài vòng cấm nhưng trọng tài Vũ vẫn thổi penalty dù có tham khảo ý kiến của trợ lý. Ở tình huống này, Franlink đá hỏng penalty nhưng Long An vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Trọng tài Đức Vũ thổi penalty trận Long An - Đồng Tháp

Minh Khang