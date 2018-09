30 cột mốc đáng nhớ của C. Ronaldo

2. Năm 2003, C. Ronaldo khoác áo Sporting Lisbon đối đầu với MU trong trận khai trương sân Estadio Jose Alvalade. Sporting thắng 3-1 và HLV Sir Alex Ferguson sau đó quyết định đưa C. Ronaldo về sân Old Trafford bằng bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng.