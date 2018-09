220 học viên nhí tham gia 'Trại hè bóng đá 2014'

Cựu HLV đội Olympic Nhật Bản Masakuni Yamamoto và các danh thủ Việt Nam sẽ tham gia tuyển chọn.

Là chương trình dạy bóng đá cho trẻ em, sau 3 năm tổ chức liên tiếp, Trại hè bóng đá Yamaha 2014 mở rộng quy mô với hai địa điểm tại Hà Nội và Nghệ An, đồng thời tổng số học viên ở 3 độ tuổi U6, U8, U10 cũng tăng gấp rưỡi so với năm ngoái.

Ông Masakuni Yamamoto sẽ trực tiếp giảng dạy cho các học viên nhí. Ảnh: TH.

Các em tham gia chương trình sẽ được giảng dạy về kỹ thuật, tư duy chơi bóng, phối hợp tập thể và kỹ năng sống từ giáo trình của Nhật Bản do ông Masakuni Yamamoto - cựu HLV trưởng đội Olympic Nhật Bản biên soạn. Ông Yamamoto và các cộng sự đến từ Nhật Bản cùng các cựu danh thủ Việt Nam nổi tiếng một thời như Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Đặng Phương Nam, Đỗ Thị Ngọc Châm, các cựu tuyển thủ hiện làm HLV tại CLB SLNA… sẽ trực tiếp tuyển chọn và giảng dạy trong khóa học.

Theo lịch trình, Trại hè bóng đá năm 2014 sẽ diễn ra trong vòng 5 tuần từ ngày 9/6 đến 12/7 tại Hà Nội và từ ngày 14-26/7 tại Nghệ An. Chương trình dự kiến tuyển chọn 120 em thiếu nhi tại Hà Nội và 100 em tại Nghệ An sinh trong khoảng từ năm 2004-2008. Buổi tuyển chọn diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 31/5 và 1/6 và tại Nghệ An vào ngày 6/7. Công ty Yamaha Motor Việt Nam sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho Trại hè bóng đá.

Sau hai lần tổ chức, Trại hè bóng đá bước dầu đạt được những kết quả khá rõ rệ. Phần lớn các em từng tham gia vào trại hè năm trước đều thể hiện kỹ năng lẫn sự chín chắn vượt trội hơn hẳn so với các bạn cùng lứa chưa được tham gia lần nào. Gần đây nhất, gần 100 học viên Trại hè bóng đá khóa hai đến từ Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình… đã tập hợp về sân Mỹ Đình để dẫn đoàn và giao lưu thi đấu bên lề “Giải U13 Yamaha Asean Cup 2013” tại Việt Nam.

Trại hè bóng đá nằm trong chương trình Vì tương lai bóng đá Việt Nam được tổ chức liên tục từ năm 2007 cho đến nay gồm các chương trình tài trợ cho giải thi đấu bóng đá U11, U13 toàn quốc, tổ chức các khóa học về bóng đá, góp phần phát hiện bồi dưỡng cho các nhân tố trẻ có tiềm năng; tạo cơ hội cho các cá nhân xuất sắc được góp mặt tranh tài và cọ sát tại giải đấu mang tầm quốc tế - U13 Yamaha Asean Cup.

Trọng Nghĩa