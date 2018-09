15 'thợ săn huy chương' tại SEA Games 28

Kết thúc SEA Games 28, Nguyễn Thị Ánh Viên được một tờ báo Singapore bầu là VĐV nước ngoài tiêu biểu nhất. Kình ngư người Cần Thơ giành 8 HC vàng, 1 HC bạc (100m tự do), 1 HC đồng (50m ngửa) và lập 7 kỷ lục SEA Games mới ở 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 200m ngửa, 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân. Nội dung duy nhất Ánh Viên giành vàng mà không phá kỷ lục là 200m ếch.