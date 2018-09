11 lợi ích của chạy bộ

Bài tập quen thuộc giúp đốt cháy lượng lớn calo, tăng cường khớp, khỏe xương và giảm nguy cơ bị tim mạch và ung thư.

Chạy bộ mang tới nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần, giúp kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Popsugar.

1. Giảm nguy cơ các bệnh tim mạch

Theo nghiên cứu mới trên tờ Journal of the American College of Cardiology, chạy bộ làm giảm khả năng bị mắc các bệnh liên quan tới tim mạch 45%. Chạy làm tăng huyết áp, tăng cholesterol HDL có lợi, cải thiện lượng đường máu.

2. Đốt cháy lượng lớn calo

Những người chạy bộ ở mức độ nỗ lực hết mình đốt cháy 705 đến 865 calo trong một giờ, nhiều hơn việc tập luyện bằng cách leo cầu thang, đạp xe trên máy hay tập với máy đa năng.

3. Tăng cường sức mạnh cho các khớp

Chạy bộ tăng lượng máu lưu thông tới các khớp, tăng lượng oxy và thải ra độc tố. Ngoài ra, bài tập đơn giản này giúp xương ở gối cũng như các dây chằng quanh khớp khỏe mạnh, dẻo dai, chống lại các cơn đau.

4. Giảm stress

Khi tâm trạng đang bị dồn nén, tập thể dục một giờ tốt hơn gấp 3 lần so với dành thời gian nghỉ ngơi, một nghiên cứu của Phòng thể dục thuộc Đại học Georgina, Mỹ, cho biết. Tập chạy chính là phương pháp hoàn hảo giải phóng mọi lo âu căng thẳng đồng thời kết nối với chính bản thân bạn.

5. Giúp cho đôi mắt khỏe mạnh

Đôi mắt chính là cửa sổ của sức khỏe, tâm hồn bạn và chúng bị ảnh hưởng xấu bởi nhiều bệnh như đái đường type 2, huyết áp cao và béo phì. Trong khi đó, chạy bộ lại giúp bạn chống lại ba bệnh trên. Ngoài ra, theo nghiên cứu trên mục Thuốc & Khoa học thuộc tạp chí Thể dục thể thao, chạy bộ còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục nhân mắt.

6. Tăng cường khả năng làm việc tới cùng

Nếu bạn có thể chạy một quãng đường dài, bạn sẽ có sức mạnh vượt qua mọi trở ngại. Nghiên cứu từ Đại học Iowa đã chỉ ra rằng, khi bạn tập thường xuyên những bài tập về tim mạch đòi hỏi nỗ lực lớn trong thời gian dài, khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn của bạn sẽ tăng lên đáng kể.

7. Chắc khỏe xương

Những bài tập cường độ cao như chạy bộ có lích cho sự phát triển xương, tăng mật độ khoáng cho xương khỏe mạnh.

8. Chống lại ung thư

Theo 170 nghiên cứu của tạp chí dinh dưỡng, tập thể dục hàng ngày có liên quan mật thiết với việc giảm nguy cơ mắc ung thư. Những người bị ung thư tập chạy đều đặn có sức khỏe ổn định hơn. Tỷ lệ tử vong ở những người mắc ung thư vú chạy nhiều hơn đi bộ giảm rõ rệt, theo kết luận của tạp chí Quốc gia về ung thư của Mỹ.

9. Tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn

Càng ra ngoài trời nhiều, cơ thể bạn khỏe mạnh và chạy bộ cũng là cách bạn tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Chạy ngoài trời tăng lượng vitamin D được hấp thụ giúp khỏe xương, giảm cân, tinh thần cũng sảng khoái hơn.

10. Tăng sự tự tin

Tập chạy mỗi ngày, bạn sẽ chạy nhanh hơn và xa hơn. Làm một việc gì đó mà trước kia không thể dù chỉ đơn giản là chạy một dặm không nghỉ cũng mang tới cảm giác thành công, tự tin cho mỗi người.

11. Giúp sống lâu

Sau những lợi ích cả về tinh thần và thể chất mà chạy bộ mang lại, kéo dài tuổi thọ là điều không thể bàn cãi. Theo một nghiên cứu lâu dài của Đại học Stanford về ảnh hưởng của chạy bộ với sức khỏe, 85% người chạy bộ vẫn sống trong khi tỷ lệ này chỉ là 66% ở những người ít chạy sau 21 năm.

Hà Nguyên