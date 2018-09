10 sao được nhắc nhiều nhất trên Facebook năm 2015

5. C. Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang hướng tới thành tích năm thứ ba liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA. So với Messi, C. Ronaldo không giành danh hiệu nào cùng Real trong 12 tháng qua nhưng thành tích ghi bàn của anh tốt hơn. CR7 hiện là VĐV thể thao được yêu thích nhất trên Facebook với hơn 108 triệu người theo dõi.