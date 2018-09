10 cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp C. Ronaldo

9. Khánh thành bảo tàng 'The Museu CR7' trưng bày Cup, áo phông, tượng, huy chương và hàng loạt danh hiệu của C. Ronaldo. Bảo tàng nằm ở Funchal, Madeira được quản lý bởi anh trai Hugo Aveiro. Tại sân bay địa phương, một bức tượng của C. Ronaldo cũng được đặt ở vị trí trang trọng.