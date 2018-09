10 chuyện bi hài năm 2014 của bóng đá Việt Nam

Thầy chỉ đạo 'đá gãy chân' đối thủ, 'thần linh' không giúp được tuyển Việt Nam hay đội bóng về nhà quên đá chung kết.

1. Thầy chỉ đạo trò 'đá gãy chân', 'nghỉ không đá'

HLV Võ Quốc Ninh gây sốc với chỉ đạo 'đá gãy chân'. Ảnh: ST.

Ở sân chơi U15 quốc gia, sự việc bi hài diễn ra khi HLV Võ Quốc Ninh của CLB Kiên Giang la hét, thúc giục các học trò đá gãy chân đối thủ cũng được, lấy bao nhiêu thẻ cũng được. Cầu thủ Đồng Tháp, khán giả, giám sát trận đấu rất bức xúc trước sự thiếu kiềm chế của ông Ninh. Sau đó, vị HLV này nhận án phạt tạm đình chỉ hai trận và phạt ba triệu đồng.

Cũng ở sân chơi này, tại vòng chung kết, HLV Nguyễn Tý của U15 Khánh Hòa có chỉ đạo “không đá nữa, ra ngoài” nhằm phản ứng trọng tài.

2. 'Thần linh' không giúp được thầy trò HLV Miura

'Thần linh' cũng không giúp ích cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Ảnh: TN.

Trước trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam được các quan chức VFF liên tục tới khách sạn, cùng ăn cơm trưa động viên. Trước giờ bóng lăn, một lãnh đạo của VFF tiết lộ với cả đội về may mắn đang đứng về phía Việt Nam khi vị này đi cúng ở sân Mỹ Đình thì nén hương không tàn ngay mà cong đều, dù có gió khá to.

Tuy nhiên, hàng loạt sai lầm ở hàng thủ khiến tuyển Việt Nam mất vé dự chung kết. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không giấu nỗi bức xúc và tuyên bố “mời cơ quan điều tra vào cuộc”.

3. Đi chơi đêm, HLV trẻ đánh hội đồng tài xế

2014 là năm dính đến nhiều tai tiếng liên quan HLV trẻ. Cuối tháng 7, HLV Vũ Hồng Việt cùng trợ lý Lê Quang Kiên của U17 Hà Nội T&T đánh hội đồng tài xế taxi Nguyễn Hữu Phi vì mâu thuẫn khi đi đường. Sự cố xảy ra nửa đêm sau khi trận chung kết U17 quốc gia giữa Hà Nội T&T và PVF diễn ra tại Huế. Sau khi nhận lỗi và hòa giải, đền bù thiệt hại cho tài xế taxi, hai HLV của U17 mới được cùng đội trở về Hà Nội để tiếp tục nhận những án phạt nội bộ.

4. Đội Huế về nhà, 'quên' đá trận chung kết

Các thành viên đội bóng đá Huế quay lại Nam Định để đá chung kết. Ảnh: FBNV.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa diễn ra, đội bóng đất cố đô bất ngờ nhận thông tin mình vào đá trận chung kết khi đang… ở nhà. Lập tức, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng tập trung trở lại để bay ra Nam Định ngày 13/12, chuẩn bị trận chung kết diễn ra ngày 15/12. Ở trận chung kết, Nghệ An thắng Huế 4-0 và giành HC vàng Đại hội. Trước đó, đội bóng tính toán bị loại khi khả năng thi đấu trận cuối cùng rất thấp.

5. VFF hủy vé máy bay sau trận thua sốc

VFF tự tin đội tuyển chơi trận chung kết lượt đi trên sân Thái Lan nên làm đơn gửi Tổng cục TDTT để có 36 vé máy bay cho cả đội sang Thái Lan trước khi có trận bán kết lượt về gặp Malaysia. Nhưng trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Miura thua 2-4 và mất vé dự chung kết. Kịch bản nằm ngoài tính toán buộc VFF mất tiền hủy vé. Không những vậy, nhiều tuyển thủ cũng hủy vé khi đã mời người thân qua Thái Lan vừa du lịch, vừa xem bóng đá.

6. Sân Ninh Bình mất 15 triệu đồng vì y tế

Trong 5 vòng đầu tiên, sân Ninh Bình bị ban tổ chức giải phạt ba lần mỗi lần 5 triệu đồng vì lỗi “không có xe cứu thương và bộ phân y tế để cấp cứu kịp thời các trường hợp chấn thương của cầu thủ nếu có”. Ở trận đấu với Đồng Tâm trên sân nhà, Đinh Văn Ta của Ninh Bình đạp Danny rạn xương sườn. Đội khách Đồng Tâm không chỉ phẫn nộ cho cầu thủ, ức vì bị gỡ hòa mà còn ca thán lực lượng y tế nơi đây có những hành vi không đẹp khi Danny bị chấn thương. CLB Ninh Bình hiện tạm ngừng hoạt động.

7. Bầu Đức tự nhận 'nặng vía'

Sau trận thua kinh hoàng 0-6 của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc, bầu Đức tự nhận lỗi về mình và xin rút lui khỏi đội chỉ sau một trận ngồi ghế trưởng đoàn. Ông cho rằng mình không mê tín nhưng cả 6 trận có ông trên sân, đội U19 toàn nhận kết quả thua. Sau khi ông rút lui vì tự nhận “nặng vía”, U19 thoát khỏi áp lực, chơi khởi sắc hơn.

8. Sân Thống Nhất liên tục mất điện

Tháng 10, sân Thống Nhất (TP HCM) khiến đội khách mời U23 Bahrain và khán giả “hết hồn” khi dàn đèn tắt ngấm. Trong năm qua, sân Thống Nhất có đến 4 lần mất điện, gồm hai lần ở giải nữ châu Á, một lần tại vòng chung kết U15 quốc gia và trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và U23 Bahrain. Khi trời mưa, nhân viên sân vận động thường phải tát nước ở khung thành do hệ thống thoát nước xuống cấp.

9. 'Ép dùng Công Vinh, tôi xin nghỉ ngay'

Khi hợp đồng 8 tỷ đồng giữa Công Vinh với Bình Dương chưa ráo mực, HLV Lê Thụy Hải dội gáo nước lạnh bằng tuyên bố “Đây là hợp đồng do lãnh đạo ký chứ không phải ý kiến của tôi. Nếu lãnh đạo ép dùng Công Vinh, tôi xin nghỉ ngay”. Sự việc trên khiến CV9 cũng ngượng ngùng, lãnh đạo CLB cũng “đỏ mặt tía tai” và bắt ông Hải giải trình.

10. Đơn viết tay xin tạm ngừng ra sân

Đầu tháng 7, nhóm 14 cầu thủ gồm 4 ngoại binh của CLB An Giang đình công sau khi cùng ký vào đơn xin tạm ngừng lao động viết bằng tay. Lý do nhóm cầu thủ này “vùng lên” là CLB không trả tiền chuyển nhượng và lương như hợp đồng. Mọi việc chỉ được giải quyết khi lương, thưởng được đội bóng tạm ứng một phần. Tuy nhiên, An Giang vẫn xuống hạng và giải tán.

Ngọc Hà