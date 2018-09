10 bài tập cải thiện quan hệ phòng the cho chị em

Bài tập 7: Rắn hổ mang 'Tư thế này giúp lưng dưới mạnh và thư giãn, tăng cường khả năng phòng the' tiến sỹ Anderson nói. Thực hiện: Nằm úp mặt. Co khuỷu tay và đặt tay trước vai. Giữ khuỷu tay hơi co, đẩy thân lên khỏi mặt đất, từ lưng sau tới vai. Ở vị trí cao nhất, hơi nghiêng đầu ra sau và hướng nhìn về phía trần nhà. Ngưng, thả lỏng trở lại mặt đất. Thực hiện 8 lần.