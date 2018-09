Việt Nam dưới con mắt phượt thủ nước ngoài

MC truyền hình du lịch thực tế của National Geographic đến Việt Nam vào những ngày cuối năm 2013 và có những trải nghiệm ấm áp nơi đây.

Nhớ lại chuyến đi thú vị của mình tới Việt Nam trên tờ Los Angeles Times, anh

Leon và chiếc xe hầm hố của mình. Ảnh: LATimes.

Đến TP HCM sầm uất, Leon bắt đầu chuyến hành trình khám phá thành phố giàu có vào bậc nhất miền Nam Việt Nam này. Anh đi bộ khắp nơi để ngắm thành phố, và nghỉ chân trên những bậc thềm của Nhà hát lớn. Tại đây, anh trò chuyện cùng với một người đàn ông Việt. Khi Leon kể về câu chuyện của mình và hành trình những chuyến đi, người đàn ông nọ rất quan tâm. Bất ngờ hơn nữa, người Leon trò chuyện đó chính là giám đốc của chương trình tổ chức ở Nhà hát lớn tối đó. Ông mời Leon tới dự buổi hòa nhạc.

Leon ngồi trên những bậc tam cấp của Nhà hát lớn. Ảnh: LATimes.

Khi Leon đến, vị giám đốc nọ dành tặng anh một món quà đặc biệt. Ông muốn anh trở thành một phần của buổi biểu diễn và thể hiện tài năng của mình trước khán giả. Dù bất ngờ, Leon vẫn vui vẻ chớp lấy cơ hội hiếm có này. Anh mặc trang phục biểu diễn và đứng đợi kiên nhẫn trong cánh gà chờ đến lượt mình. Leon đã biểu diễn màn chơi trống tuyệt hay và nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình từ khán giả. Với chàng trai này, đây là một trải nghiệm tuyệt vời và vô cùng thú vị khi đến Việt Nam.

Leon Logothetis là nhà du lịch có sở thích muốn khám phá mọi vùng đất trên thế giới. Anh cũng dẫn chương trình của show truyền hình du lịch thực tế Amazing Adventures Of A Nobody của National Geographic và được phát sóng trên khắp thế giới. Chương trình này lên sóng được 3 mùa. Leon tới hơn 50 quốc gia và đi đến mọi châu lục. Anh có cuộc hành trình thú vị khắp nước Mỹ, Anh và châu Âu với 5 Euro (khoảng 145.000 đồng) một ngày. Số tiền này bao gồm tiền ăn, ở, đi lại và nghỉ ngơi. Leon cũng kể lại những chuyến hành trình của mình trên một số phương tiện truyền thông nổi tiếng như Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Outside, Good, Psychology Today và 90 Mins.

Nhà hát lớn ở TP HCM, nơi Leon có buổi biểu diễn đáng nhớ. Ảnh: Panoramio.

Tại những nơi đến, Leon phải tự tìm cách lo cho bản thân. Anh tiết lộ từng ngủ trong một gara ôtô với một người đàn ông ở Pittburgh, vượt Đại Tây Dương trên con tàu chở toàn container, từng được nhiều người dân địa phương trong một ngôi làng nghèo ở Ấn Độ chào đón. Leon cho biết học hỏi được nhiều điều qua mỗi chuyến đi và nó khiến cuộc sống của anh là những chuỗi ngày đáng nhớ, đáng trân trọng.

