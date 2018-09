Vẻ tráng lệ của những thánh đường nổi tiếng thế giới

Với kiến trúc tinh xảo và đường bệ, thánh đường Notre Dame, St. Peter Vatican, Sagrada Familia... khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng.

Nhà thờ Sagrada Familia (Tây Ban Nha)

Với nghệ thuật kiến trúc tinh xảo và tỉ mỉ, nhà thờ Sagrada Familia làm choáng ngợp bất cứ du khách nào khi đến Barcelona, Tây Ban Nha. Được xây dựng từ năm 1882 cho đến nay, nhà thờ này vẫn chưa được hoàn thiện. Theo thiết kế, nhà thờ này được đặt trên một mảnh đất rộng tới gần 15.000 m2, khi hoàn tất sẽ có 18 tòa tháp, trong đó có tòa cao nhất là 170m. Nhà thờ này đã tạo điểm nhấn du lịch cho thành phố Barcelona và trở thành một trong những biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha.

Nhà thờ Đức Bà, Paris, Pháp

Được xây dựng từ năm 1163 dưới thời vua Louis VII, mãi đến năm 1345, công trình nhà thờ Đức Bà mới được hoàn thành và là một trong những công trình kiến trúc đồ sộ đầu tiên của châu Âu.

Notre-Dame là thánh đường thuộc quyền cai quản của Đức Giám mục Paris, được xem là một trong những công trình tiêu biểu nhất cho phong cách kiến trúc Gothic Pháp và cũng là một trong những công trình đầu tiên sử dụng tường chắn kiểu vòm.

Thánh đường St Mark’s, Venice, Italy

Nhà thờ Thánh Mark là nhà thờ nổi tiếng nhất tại thành phố Venice, Italy, và cũng là một trong những ví dụ điển hình nhất của phong cách kiến trúc thời đế chế Byzantine.

Nhà thờ Las Lajas, Colombia

Nằm trong lòng một hẻm núi trên sông Guaitara, Colombia, nhà thờ Las Lajas được xây dựng vào năm 1916 trên nền của một nhà thờ nhỏ có từ thế kỷ 19. Với vị trí độc đáo, nhà thờ với phong cách kiến trúc Gothic được coi là một trong những nhà thờ đẹp và bí ẩn nhất thế giới.

Nhà thờ St.Peter, Vatican, Rome, Italy

Nhà thờ Thánh Peter tại Vatican được xem là công trình mang tính tôn giáo lớn nhất thế giới với sức chứa 60.000 người. Được xây dựng từ năm 1506 trên nền một nhà thờ cổ đã 1.200 tuổi, đến năm 1626, công trình này mới được hoàn thành với độ dài 187m và cao 45m.

Nhà thờ St. Basil, Nga

Được khởi công từ năm 1555 theo lệnh của Ivan bạo chúa, vị Sa hoàng đầu tiên của nước Nga, nhà thờ Basil là một công trình kiến trúc đầy màu sắc bao gồm 9 ngôi tháp chóp hình củ hành. Với chiều cao 81m ở bên ngoài và 69m ở bên trong cùng với các bức tường được trang trí bằng hình ảnh hoa lá màu lam tinh tế cùng những bức tranh thánh, nhà thờ này sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng nếu ghé thăm.

Basilica of the Assumption, Maryland, Mỹ

Tọa lạc tại thành phố Baltimore, công trình được xây dựng từ năm 1806 được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, kết hợp giữa kiến trúc nhà thờ kiểu Mỹ thời xưa nhưng vẫn giữ những thiết kế truyền thống của các giáo đường lâu đời ở châu Âu.

Basilica of Our Lady of Licheń, Phần Lan

Thánh đường Đức Mẹ Licheń nằm trong khu làng Licheń Stary gần thành phố Konin, Phần Lan. Với gian giữa giáo đường cao 98m, dài 120m, rộng 77m và một tòa tháp cao 141,5m, đây là nhà thờ lớn nhất Phần Lan và cũng nằm trong số những nhà thờ lớn nhất thế giới.

Our Lady of the Pillar tại Zaragoza, Tây Ban Nha

Thánh đường được xây dựng trên bờ sông Ebro khoảng thế kỷ 1-2 SCN. Với kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Barốc, thánh đường này hấp dẫn bất kỳ du khách nào khi ghé thăm.

