Tiệc buffet cho mùa mưa

Mùa mưa, nhà hàng Café Central An Đông sẽ phục vụ tiệc buffet với các món ăn truyền thống đậm chất Đức.

Thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sắc như: xà lách khoai tây, xúc xích, giò heo nướng, bánh thịt hoặc hương vị bánh Charlotte biến tấu với kem chanh và mousse chocolate trắng độc đáo.

Bên cạnh đó, nhà hàng chuẩn bị nhiều hương vị đặc sắc cho tiệc buffet mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đón lễ hội Halloween 31/10, nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho ngày gia đình vào chủ nhật hàng tuần như: miễn phí 2 trẻ em dưới 10 tuổi, giảm 50% cho người già trên 60 tuổi, rút thăm may mắm dành cho chủ thẻ VIPCard vào thứ ba hàng tuần.

Ngoài ra, thực khách còn có cơ hội khám phá món ăn Việt Nam và quốc tế đặc sắc khác tại quầy sushi và sashimi đặc trưng Nhật Bản, quầy lẩu với nhiều loại hải sản, thịt và rau củ tươi… Đặc biệt, Café Central An Đông là nhà hàng buffet có lò nướng pizza tại chỗ, sẵn sàng phục vụ 5 hương vị pizza khác nhau. Trọn vẹn thêm bữa ăn với đa dạng lựa chọn tráng miệng, từ các loại bánh hấp dẫn hương Âu, đến các loại chè Thái Lan và Việt Nam hay trái cây tươi thanh mát. Thực khách đam mê món kem lạnh có thể chọn cho mình 8 vị kem giúp bạn thêm thăng hoa khẩu vị.

Cũng tại địa điểm này, nhà hàng Ngân Đình (tầng 5) sẽ phục vụ các món ăn mang hương vị Quảng Đông. Trong tháng 10, thực khách có cơ hội trải nghiệm sự kết hợp độc đáo món cá sấu tiềm thảo dược có vị ngon và bổ dưỡng đậm chất Á Đông, tốt cho phổi, gan và bổ mắt, chỉ với giá 128.000 đồng ++ một người và nhiều món Hoa trứ danh với giá ưu đãi như vịt quay Bắc Kinh (468.000 đồng++ một con), heo sữa quay huy chương vàng (388.000 đồng++ một con) và bồ câu quay (138.000 đồng++ đồng một con).

Riêng các thành viên Windsor VIPCard sẽ được tặng thêm món tôm hấp nước cốt béo vào các bữa tối thứ hai đến thứ tư hàng tuần. Nếu bạn có kế hoạch đặt tiệc gia đình, bạn bè hay đối tác có thể lựa chọn thực đơn 9 món của nhà hàng để thưởng thức cùng lúc nhiều hương vị hấp dẫn như heo sữa quay, bò sốt tiêu đen, cá mú hấp lá sen và nhiều món khác, cùng với 10 ly nước ép thơm. Giá ưu đãi đặc biệt chỉ 3,188 triệu đồng ++ một bàn 10 người.

20 năm qua, nhà hàng Ngân Đình là điểm hẹn ẩm thực quen thuộc cho thực khách muốn thưởng thức những món Hoa tinh túy. Thiết kế và phong cách phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, nhà hàng mang đến nhiều lựa chọn không gian ẩm thực đẳng cấp.

Địa chỉ cho bạn:

- Café Central An Đông tầng 4 khách sạn Windsor Plaza , số 18 An Dương Vương, quận 5, TP HCM.

- Nhà hàng Ngân Đình Lầu 5 khách sạn Windsor Plaza , số 18 An Dương Vương, quận 5, TP HCM.

Ngọc Điệp