Thú chơi lồng đèn của người Hội An

Những hình ảnh của một Hội An lung linh, huyền ảo, một phố cổ rêu phong, hoài niệm tưởng chừng như chỉ có máy ảnh chuyên nghiệp mới có thể thâu tóm hết. Thế nhưng, ống kính Carl Zeiss 6 lớp của Lumia 925 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi lại một Đêm Hội An lung linh và ấn tượng. Chiếc điện thoại này vừa có khả năng chụp thiếu sáng tốt lại ghi nhận chân thực những đường nét và màu sắc của lồng đèn Hội An.