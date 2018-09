Thử cảm giác lạ khi leo cầu Cảng Sydney

Kẹp ổ khóa an toàn vào dây cáp chính, bạn sẽ trải nghiệm chuyến leo cầu cảng Sydney đầy hồi hộp và hứng thú.

Nếu đứng bên bờ vịnh ngay khu nhà hát con sò nhìn về phía cầu cảng Sydney, bạn thường thấy những chấm đen nho nhỏ đang di chuyển thành nhóm trên mái vòm cao chót vót, đó chính là những du khách đang trải nghiệm chuyến leo Sydney Harbour Bridge.

“Bridge Climb – For The Climb Of Your Life” (tạm dịch Leo cầu cảng – hành trình để đời của bạn) là dịch vụ bắt nguồn từ ý tưởng của doanh nhân Paul Cave. Năm 1989 nhân dịp Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ quốc tế, ông đã dẫn một nhóm leo lên cây cầu này lần đầu tiên. 9 năm sau, chương trình leo cầu cảng Sydney được đưa vào khai thác. Từ đó đến nay đã có hơn 3 triệu lượt khách nội địa và quốc tế đặt chân lên cây cầu nổi tiếng. Đây cũng là hoạt động hàng đầu không thể bỏ lỡ với những ai đến thăm Sydney.

Cầu cảng Sydney nhìn từ phía nhà hát con sò. Ảnh Hoài Nam

Như một mối lương duyên kỳ lạ, cha vợ của Paul từng xếp hàng 2 ngày chỉ để có tấm vé tàu công cộng đầu tiên mang số 00001 đi từ Wynyard đến Milson’s Point trong đó có đoạn ngang qua cầu cảng vào ngày mở cửa 20/3/1932. Paul Cave sau một thời gian làm việc cho rất nhiều tổ chức của bang và chính phủ cũng như các nhóm cộng đồng đã trở thành một người có uy tín. Ông không quên giấc mơ biến việc leo Harbour Bridge thành sự thật.

Hành trình leo cầu cảng rất thú vị. Nếu chọn gói cơ bản nhất là Bridge Climb, hành trình tổng cộng khoảng 3h30 phút với nhóm tối đa 14 người. Sau khi mua vé, du khách được phát bộ áo liền quần kiểu phi công kèm nón. Video trong phòng chờ liên tục chiếu các bước chuẩn bị từ mặc trang phục, sử dụng các loại khóa an toàn, những quy định. Từng người phải đo nồng độ cồn, đăng ký tên và ký giấy cam kết tham gia hành trình một cách tự nguyện.

Du khách chăm chú xem cách hướng dẫn cách thắt dây an toàn.

Khi tất cả các thành viên trong nhóm leo cầu đã tập trung, họ được mời giới thiệu tên và quốc gia, lý do quyết định tham gia hành trình và cảm giác hiện tại. Cả nhóm tiếp tục được đeo đai an toàn có một ổ khóa to bằng nửa nắm tay để kẹp vào dây cáp dọc theo cầu. Mọi người tiếp tục thực tập một số động tác như leo lên và xuống cầu thang, đi dọc hành lang hẹp, kiểm tra radio trong khu mô phỏng. Toàn bộ quá trình này mất khoảng một giờ đồng hồ trước khi bạn có thể bắt đầu leo cầu thật sự.

Một khi bạn đã kẹp ổ khóa an toàn vào dây cáp chính ở đoạn bắt đầu con đường, nghĩa là không thể bước lùi. Ý nghĩ ấy khiến nhiều du khách có phần vừa hồi hộp vừa hứng thú.

Bắt đầu trong lòng cột trụ dưới chân cầu, du khách theo lối đi nhỏ hẹp bằng thép từ từ lên đến bề mặt nơi xe cộ qua lại. Mỗi nhóm có một hướng dẫn viên đi trước, vừa thuyết minh đến radio cá nhân của từng người vừa dặn dò hướng dẫn khách qua những đoạn khó. Sau đoạn thang gần như thẳng đứng, mọi người đã có thể đặt bước chân đầu tiên chinh phục mái vòm thép cao 134m so với mặt nước biển cùng 1.332 bậc thang tổng cộng cho toàn hành trình.

Lối lên đỉnh mái vòm thép với tổng cộng hơn 1300 bậc thang toàn chặng. Ảnh: Sydney Bridge Climb

Dọc đường đi bạn sẽ nghe nhiều thông tin thú vị về cầu cảng Sydney. Đây là cây cầu vòm thép đơn nhịp rộng nhất thế giới, cũng là công trình cao nhất Sydney trước năm 1967. Kiến trúc sư Ralph Freeman đã thiết kế và giám sát thi công cầu. Mất 8 năm với 6 triệu đinh tán, hơn 50.000 tấn thép và 17.000 mét khối đá granite được sử dụng để hoàn thành cây cầu biểu tượng của thành phố.

Con đường lên đỉnh mái vòm rộng khoảng 1m lộng gió. Từ đây bạn có thể nhìn xuống bên phải nơi nhà hát con sò tọa lạc. Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, thanh bình. Bên dưới, mặt biển xanh êm ả thi thoảng xuất hiện vài đường kẻ trắng xóa do chân vịt của những con tàu tạo nên.

Ngang qua đỉnh mái vòm, cờ liên hiệp quốc và quốc kỳ Australia được cắm một cách trang trọng. Lối đi xuống cho bạn góc nhìn hướng vào trong vịnh và thành phố Sydney từ trên cao với những cao ốc đang vươn lên mạnh mẽ. Rất tiếc vì lý do an toàn, sẽ chỉ có người hướng dẫn được mang theo máy ảnh và giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhà hát con sò quyến rũ trong ánh hoàng hôn - Ảnh Sydney Bridge Climb. Ảnh: Sydney Bridge Climb

Hiểu thêm về cầu cảng Sydney:

- Cầu có tên đầy đủ là Sydney Harbour Bridge.

- Phòng bán vé và khởi hành tọa lạc tại số 3 đường Cumberland, The Rocks, Sydney.

- 2013 kỷ niệm 15 năm dịch vụ leo cầu lần đầu tiên được mở.

- Người dân sống tại Sydney gọi cây cầu là “chiếc mắc áo”.

- Vẫn còn nhiều tranh luận về cầu cảng hay nhà hát con sò là biểu tượng số 1 của Sydney.

- Cây cầu thay đổi kích thước cao hoặc thấp đến 18cm do ảnh hưởng của nhiệt độ.

- Bạn có thể ghé trung tâm du khách (thuộc khuôn viên cầu cảng) để tìm hiểu thêm về lịch sử, quá trình bảo tồn và hoạt động của cầu cảng Sydney. Vào cửa miễn phí.

- Có 4 thời điểm leo cầu cảng bao gồm bình minh, hoàng hôn, ban ngày và ban đêm với giá cho người lớn lần lượt từ 308, 298, 235, 198 USD mỗi người. Giá mùa cao điểm (tháng 12 và tháng 1) cao hơn khoảng 20 USD. Giá vé còn bao gồm quà tặng một tấm ảnh chụp chung cùng cả nhóm, bằng chứng nhận đã hoàn thành chuyến leo cầu cảng, nón kỷ niệm và vé vào cửa của khu vực Pylon Lookout (phần ban công trên cao thuộc trụ cầu bê tông).

- Cây cầu là nơi chứng kiến màn cầu hôn của khoảng hơn 4.000 đôi tình nhân. Ngoài ra bạn còn có thể đăng ký dịch vụ làm đám cưới trên cầu.

- Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại website http://www.bridgeclimb.com

Hoài Nam