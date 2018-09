Thỉnh thoảng cũng nên du lịch vào phút chót

Nếu vừa trải qua một biến cố lớn hoặc cảm thấy bản thân quá ì thì đó là cơ hội cho bạn 'xách ba lô lên và đi' ngay.

Có rất nhiều lý do thôi thúc bạn đặt vé máy bay hoặc một tour du lịch ngay sát giờ khởi hành. Đôi khi là sau một chuyện buồn, hoặc sau một dự án vất vả hay thậm chí chỉ là cảm giác "hứng lên" thích đi mà thôi. Trong các chuyến đi kiểu này, rất nhiều rủi ro rình rập quanh bạn do không có sự chuẩn bị, tuy nhiên, chúng cũng có thể đem lại nhiều trải nghiệm không ngờ và đáng nhớ trong đời. Hãy suy nghĩ về chuyến du lịch bất ngờ ngay bây giờ, nếu bạn nằm các trường hợp sau:

Vừa trải qua một biến cố lớn

Đây có thể là lý do phổ biến nhất của những người từng quyết định đặt vé đi du lịch vào phút cuối. Sự thay đổi lớn khiến bạn cảm thấy mất cân bằng và không biết nên làm gì tiếp theo trong cuộc sống. Đối với các cô gái trẻ, biến cố phổ biến nhất là vừa chia tay bạn trai, trắc trở trong hôn nhân hoặc vừa bị mất việc. Một kỳ nghỉ vài ba ngày cùng đám bạn, hoặc đi đâu đó thật xa một mình sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng, hứng khởi và những ý tưởng mới. Miễn là bạn đảm bảo được mình đã hoàn toàn ổn định về tinh thần để tránh làm những việc dại dột.

Đã lâu không tới thăm người thân

Cuộc sống bận rộn khiến bạn dường như quên mất việc đi thăm người thân trong gia đình hoặc bạn bè ở xa trong một thời gian dài. Nếu bạn nằm trong tình huống này mà công việc gần đây không quá cấp bách thì hãy lên kế hoạch tới thăm họ từ ngay bây giờ. Bạn sẽ không phải suy nghĩ nhiều về điểm đến, nơi ở và lịch trình của chuyến đi bởi đã có tour guide đầy tin tưởng và miễn phí, chính là người thân của bạn. Không chỉ có những trải nghiệm đơn thuần của việc đi du lịch, bạn còn có thể thắt chặt tình cảm gia đình hoặc tình bạn bằng thật nhiều kỷ niệm.

Chuyến đi sẽ khiến bạn có nhiều cảm hứng trong công việc hơn. Ảnh: Babysharktheoutsider

Đang chuẩn bị thay đổi về nơi ở

Một lý do khác cũng khiến nhiều người quyết định đi du lịch khá nhanh, đó là khi họ chuẩn bị chuyển chỗ ở đến một thành phố hoặc đất nước khác nhưng bản thân lại chưa thực sự chắc chắn an tâm về quyết định này. Họ muốn tìm hiểu xem chỗ làm ở đó có cách xa nơi sẽ thuê nhà không, hàng xóm xung quanh thế nào, mức sống và đồ ăn ở đó ra sao mà không thể chờ đợi một chuyến đi được chuẩn bị chu đáo. Do đó, nhiều người đã lựa chọn phương án xách vali lên và đi vào phút chót để thử trải nghiệm như một người dân bản xứ và cảm nhận những điều mà thành phố mới mang lại để thêm sáng suốt khi quyết định.

Thử nghiệm một phi vụ kinh doanh

Trong một số trường hợp, quyết định đặt vé sát giờ là để thị sát tình hình trước khi bắt đầu một thương vụ làm ăn nào đó ở một thành phố khác. Vừa tìm hiểu đối tác và mặt bằng sẽ đầu tư kết hợp với du lịch được khá nhiều người lựa chọn. Thậm chí, việc bạn đích thân "thân chinh" tới đó chỉ để mời đối tác làm ăn một bữa ăn trưa, hoặc mang một món quà nhỏ từ nơi mình sống tới sẽ khiến họ rất cảm kích và biết đâu sẽ giúp công việc trôi chảy hơn.

Cảm thấy bản thân quá 'ì'

Công việc nhàm chán, lịch làm việc dày đặc lặp đi lặp lại nhiều khi sẽ khiến sức ì trong bạn ngày một lớn còn sức sáng tạo thì tụt dốc không phanh. Nếu vậy, lời khuyên cho bạn là tốt nhất hãy lên kế hoạch đi du lịch sớm nhất có thể. Đừng chờ đợi tới thời điểm bạn cho là hoàn hảo, bởi lẽ chẳng có thời điểm nào là hoàn hảo khi công việc thì luôn bận rộn còn việc nhà thì không hề có ngày day-off nào. Càng để lâu thì hiệu quả công việc của bạn sẽ càng giảm sút bởi rất khó có đột phá với một người không còn cảm hứng khi tới công sở.

Hãy lựa chọn một chuyến đi có kinh phí vừa phải, một điểm đến khiến bạn thư thái và mang lại thật nhiều cảm xúc và trải nghiệm. Chắc chắn khi trở về, bạn sẽ trở thành một con người mới với thật nhiều ý tưởng.

Kỷ niệm một sự kiện đặc biệt

Thông thường, đối với những ngày kỷ niệm cố định như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, ngày yêu nhau, bạn có thể lên kế hoạch từ trước cả năm nhưng với những sự kiện không thể đoán trước thì bạn không thể làm vậy. Quyết định vào phút chót là sự lựa chọn cuối cùng.

Khi vừa thắng lớn trong một hợp đồng hay vừa trải qua những ngày thức đêm miệt mài chạy theo deadline công việc thì việc liên hoan bằng một bữa ăn dường như là không đã. Nhiều bạn trẻ công sở đã lựa chọn cách ăn mừng thật đặc biệt cho phòng mình bằng một chuyến du hí hoành tráng.

Đặc điểm của việc du lịch cùng công ty là rất khó để nhiều người xin nghỉ cùng một lúc, nhất là khi không thể biết được chính xác lịch trình công việc cho quãng thời gian xa như một tháng, một quý. Thông thường, công việc sau khi vừa hoàn thành dự án sẽ không quá cấp tập. Do đó, hãy xin sếp ngay khi vừa gặt hái được thành công để dễ dàng nhận được sự đồng ý.

SuZi Nguyễn

Theo All Women Stalk