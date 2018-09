Tạo hương vị món ăn bằng nướng ngói

Nướng ngói là một trong những kiểu nướng đặc biệt, giúp tạo hương vị cho các món ăn.

Đây là một món ăn truyền thống đã tồn tại từ lâu đời nhưng không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức. Đến với quán Ngói 13, bạn sẽ được trải nghiệm món ăn vừa lạ vừa quen này.

Từ xưa đến nay, món nướng luôn được nhiều người thích thú bởi hương vị thơm nồng, ấm nóng. Ẩm thực nướng theo đó cũng phong phú về hình thức, nào là xiên que nướng, nướng trên chảo gang, nướng trực tiếp trên vỉ than, có khi lại nướng trên bếp điện... Nhưng ít ai biết rằng “ngói” - một vật liệu được sử dụng nhiều trong xây dựng lại có thể tạo nên những món nướng mà vẫn giữ được hương vị tươi ngon của nguyên liệu.

Trước tiên, một miếng ngói đỏ sẽ được đặt xuôi chiều lên trên bếp than hồng, phía dưới miếng ngói là một chiếc bát nhỏ dùng để hứng dầu ăn chảy ra từ các loại thịt trong khi nướng, để thịt sẽ không bị ngấm dầu, tạo cảm giác ngấy như các loại bò nầm nướng chảo gang thông thường. Cũng như dầu ăn, mỡ thịt không bị chảy vào than, tạo khói và mùi khó chịu, khách ăn có thể yên tâm vì người sẽ không bị ám mùi khói so với các cách nướng than thông thường. Người ăn đợi một vài giây để cho miếng ngói được nóng lên và rưới dầu ăn lên trên miếng ngói, sau đó sẽ trực tiếp nướng các loại thịt, các món ăn ngon trên miếng ngói này.

Miếng ngói của quán đã được qua xử lý kỹ càng nên đảm bảo vệ sinh cho thực khách trong quá trình ăn, không ám mùi của ngói. Mặt khác trong quá trình nướng, nước ngọt của miếng thịt quyện với dầu ăn chảy ra, người ăn lại sử dụng ngay dầu ăn đấy rưới lên miếng ngói và tiếp tục nướng. Việc này giúp cho hương vị của các loại thịt bò, thịt heo, thịt gà… không bị khô và luôn giữ được hương vị tẩm ướp ngon mà lại không mất đi sự tươi ngon riêng biệt của thịt.

Ngoài ra, nướng ngói có một ưu điểm mà hơn các hình thức nướng khác là nhiệt độ sẽ tỏa đều trên miếng ngói, giúp các món ăn vừa chín nhanh, vừa chín đều, thịt sẽ không bị cháy xém hay chưa chín kịp vì xa than hồng.

Tại quán Ngói 13, thực đơn phong phú với nhiều món dành cho nướng ngói mà chúng ta có thể lựa chọn như: bò tơ nướng ngói, bắp bò nướng, bò cuộn nấm kim châm, tim trâu nướng, đùi gà sốt Hàn quốc nướng, mực nướng sa tế, xúc xích tươi đặc biệt… hay một món ăn nghe tên đơn giản mà khi ăn sẽ có một hương vị không thể chối từ chính là món thịt ba chỉ nướng ngói. Quán còn phục vụ các loại rau củ đi kèm để nướng và rau xà lách cuốn giúp cho bữa tiệc nướng của thực khách được trọn vẹn hơn.

Ngoài ra, quán Ngói 13 còn có món lẩu thái chua cay đặc biệt với giá ưu đãi chỉ từ 90.000 đồng một nồi. Các món nướng ngói ở đây giá chỉ từ 60.000 đồng một đĩa, lẩu chỉ từ 90.000 đồng một nồi, kèm các món miễn phí như trà đá, dưa chua ăn kèm, rau cuốn…

Địa chỉ: Quán ngói 13 - 550 Trần Khát Chân, Hà Nội (Gần ngã tư phố Huế, Bạch Mai).

