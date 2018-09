Rước lộc đầu năm cùng SumoBBQ

Từ nay đến ngày 29/1, khách hàng ghé thăm hệ thống nhà hàng SumoBBQ TP HCM sẽ được tham gia rút thăm may mắn các phần quà tặng.

Tết này, khi đến với SumoBBQ bạn không chỉ thỏa sức thưởng thức các món nướng và lẩu Nhật Bản theo phong cách Yakiniku độc đáo mà còn được rước lộc đầu năm với chương trình "May mắn đầu năm". Theo đó, bạn sẽ được tham gia rút thăm may mắn các phần quà tặng như vé buffet miễn phí, voucher trị giá 200.000 đồng, 100.000 đồnghoặc bao lì xì may mắn của SumoBBQ.

Với thể lệ đơn giản, khách hàng chỉ cần dùng thực đơn “Special Offer” hoặc là thành viên của G-People đều được tham gia chương trình. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được ưu đãi "châm thêm Coca-Cola miễn phí".

SumoBBQ có thực đơn phong phú, nhất là các món nướng theo phong cách Yakiniku. Thịt nướng được tẩm ướp theo công thức “bí truyền” của đầu bếp SumoBBQ giúp làm dậy mùi thơm và tăng vị ngọt của thịt. Nhà hàng còn có quầy salad hoành tráng được đặt ngay góc với nhiều loại rau xanh kết hợp với nước sốt chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng thực khách. Ngoài ra, nhà hàng còn có nhiều món ăn khác, nhất là các món súp Miso, tàu hũ Nhật và lẩu Chanko với vị ngọt thanh kết hợp từ các loại rau, nấm và thịt bò.

Từng miếng thịt mềm ngọt, có màu vàng óng bắt mắt và tỏa mùi thơm.

Thực đơn món nướng đa dạng như: ba chỉ bò Mỹ, dẻ sườn bò Mỹ, cổ bò Australia, thăn bò Australia nướng muối, sườn heo hay má heo nướng...

Bên cạnh đó, SumoBBQ còn có danh sách các loại hải sản tươi sống khá đa dạng.

Lẩu Chanko nghi ngút khói, vị lẩu thanh nhờ sự kết hợp giữa nấm, thịt bò và các loại hải sản tươi ngon.

Không gian nhà hàng rộng rãi, thiết kế hiện đại kết hợp với các món ăn ngon độc đáo tạo ra nét đặc trưng riêng cho SumoBBQ.

Thông tin liên hệ hotline: 19006622

Các chi nhánh của SumoBBQ- Nhà hàng nướng & lẩu Nhật Bản.Tại TP HCM:

- SumoBBQ Nguyễn Đình Chiểu: 120 Bis Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM. Tel: 0838227224.

- SumoBBQ Lê Văn Sĩ: 300 Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình. Tel: 0839914757.

- SumoBBQ Vincom: B3 - 22 Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM. Tel: 0839939940.

- SumoBBQ Phan Xích Long: 210 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP HCM. Tel: 0835174440.

- SumoBBQ Quang Trung: 50 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM. Tel: 0839891451.

(Nguồn: Hệ thống nhà hàng SumoBBQ)