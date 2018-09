Quiz and Vote - cuộc thi ảnh về Hàn Quốc

Tổng cục Du Lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã phát động cuộc thi 'Quiz and Vote' khởi động từ ngày 3/12 và kết thúc vào ngày 19/12.

Hàn Quốc ngày càng được biết đến nhiều hơn với sự bùng nổ mạnh mẽ của làn sóng Kpop, sự nổi tiếng của những bộ phim truyền hình lãng mạn, lấy đi nước mắt của biết bao người hâm mộ tại châu Á cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Khi nhắc đến Hàn Quốc, du khách sẽ nghĩ ngay đến món kim chi, rượu sochu và mùa đông lạnh giá với những bông tuyết phủ trắng mọi con đường.

“Quiz and Vote” là tên gọi cuộc thi do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO in Vietnam) tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích và thú vị cho mọi đối tượng có đam mê du lịch và yêu thích xứ sở kim chi. Đến với Quiz and Vote, bạn sẽ được thử thách sự hiểu biết của bản thân và dành những phần quà từ ban tổ chức.

Tổng cục Du Lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã phát động cuộc thi 'Quiz and Vote'

Cách thức tham gia cuộc thi đơn giản, bạn chỉ cần đăng ký để trở thành thành viên trên trang web http://visitkorea.org.vn/ và có thể bắt đầu trò chơi tại mini website: http://event.visitkorea.org.vn/. Khi nhìn thấy trên màn hình xuất hiện 25 ô số là mã số bình chọn sản phẩm của các công ty tour, bạn hãy click chuột vào các ô số trên màn hình để đọc nội dung các sản phẩm tour.

Khu vui chơi giải trí lớn bậc nhất Hàn Quốc - Lotte World tại Seoul.

Đúng như tên gọi của cuộc thi “Quiz and Vote”, những người tham dự sẽ phải tiến hành trả lời một trong 10 câu hỏi ngẫu nhiên (Quiz), bằng cách click vào các ô số lựa chọn xuất hiện cùng câu hỏi. Nếu đưa ra được trên 30% tổng số câu trả lời đúng trong số các lựa chọn, nút Vote sẽ bật sang. Bước cuối cùng, bạn chỉ cần bình chọn (Vote) cho một sản phẩm mà mình sẽ lựa chọn nếu đi du lịch Hàn Quốc.

Ví dụ, khi trên màn hình xuất hiện câu hỏi: “Có bao nhiêu sản phẩm du lịch tới điểm đến là đảo Jeju?”, số lựa chọn xuất hiện là 16 con số, trong đó có 10 lựa chọn là đáp án đúng. Nếu người tham gia click vào được từ 3 con số trùng với đáp án đúng trở lên, nút Vote sẽ bật sáng và bạn có quyền được vote cho sản phẩm mình muốn sử dụng để du lịch Hàn Quốc.

500 giải thưởng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ gửi tặng tới toàn bộ người vote cho một sản phẩm được yêu thích. 100 người chơi đưa ra nhiều đáp án đúng cho câu hỏi ngẫu nhiên cũng sẽ nhận được những giải thưởng giá trị và hấp dẫn từ ban tổ chức.

Mùa đông lạnh giá với những bông tuyết phủ trắng mọi con đường.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam không chỉ tổ chức các hội nghị, sự kiện giới thiệu du lịch Hàn Quốc nói chung mà còn góp phần làm cầu nối giao lưu du lịch giữa hai quốc gia. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mong muốn tạo ra nhiều cơ hội để ngày càng có nhiều người Việt Nam được tới Hàn Quốc thông qua các hoạt động thiết thực như: hợp tác với ngân hàng Shinbank cho ra mắt thẻ ngân hàng Korea Be Inspired giúp chủ thẻ được miễn chứng minh tài chính khi xin Visa; phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc và Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM nhằm giảm chi phí xin Visa, tổ chức các cuộc thi với giải thưởng là những chuyến du lịch tới Hàn Quốc.

Các event online như “Quiz and Vote”, cuộc thi ảnh “Tôi đã du lịch Hàn Quốc”, cuộc thi ảnh “Love Story” (Câu chuyện tình yêu), cuộc thi sáng tác clip “Wiki Korea phong cách Việt”... là những hoạt động thiết thực mà KTO đã thực hiện tại Việt Nam. Tham gia các cuộc thi do KTO tổ chức, bạn không chỉ được chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp của mình khi ghé thăm xứ sở kim chi, chia sẻ sở thích chung giữa những “tín đồ” du lịch mà còn có cơ hội nhận được những giải thưởng giá trị.

Thông tin chi tiết về cuộc thi, tham khảo tại đây và https://www.facebook.com/KTOVietNam

(Nguồn: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam)