Quà tặng mùa trăng từ Long Đình

Long Đình An Quý là hộp bánh đặc biệt được thiết kế trong hộp gỗ sang trọng, đậm nét Á Đông. Bên ngoài là bức tranh An Viên với chốt mạ vàng, bên trong là tám chiếc bánh cùng rượu ngon, trà quý như lời chúc thịnh vượng, an khang. Giá: 2,08 triệu đồng; 3,68 triệu đồng; 4,288 triệu đồng.