Nơi dừng chân đáng yêu từ những video nhạc Việt

Sai Gon Here we come – 365 daband: Sài Gòn có lẽ không còn xa lạ gì với khách du lịch và dưới ống kính máy quay nơi này trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Một Sài Gòn năng động, trẻ trung kết hợp cùng giai điệu sôi động của bài hát như thể cuốn người xem vào một nhịp điệu không thể chối từ. Xem video: Sai Gon Here we come – 365 daband