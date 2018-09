Những trải nghiệm lạ và khó quên

Dã ngoại trên những cánh đồng dung nham hay đu mình qua hồ cá sấu là những trải nghiệm bạn nên thử một lần trong đời.

Chuyến dã ngoại trên 'cánh đồng dung nham' ở Mỹ

Nếu bạn từng mơ ước ngày nào đó được đặt chân tới một ngọn núi lửa, hay tận mắt nhìn và trải nghiệm về đá dung nham, vốn chỉ có thể thấy qua những trang sách địa lý nhàm chán, thì Vườn quốc gia núi lửa Hawaii (Mỹ) chính là điểm đến lý tưởng cho bạn. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội lái xe trên đoạn đường dài 18 km, xuyên qua các khu rừng nhiệt đới, kéo sang đoạn đường dẫn lên vòng quanh các miệng núi lửa để có cái nhìn tổng thể và bao quát nhất trong suốt hành trình.

Ngoài ra, bạn còn có cơ hội tự mình khám phá đường hầm nham thạch Thurston, được bao phủ bởi dung nham từ hàng trăm năm về trước. Không những vậy, chi phí cho chuyến thám hiểm này rẻ đến bất ngờ. Giá vào cửa chỉ 10 USD/ôtô và 5 USD/du khách đi bộ, xe đạp hoặc xe gắn máy. Bạn sẽ được phát một tấm bản đồ kèm theo. Sau đó, bạn có thể thỏa sức mà trải nghiệm, mà khám phá.

Tuy nhiên, du khách luôn được nhắc nhở không bao giờ được ra khỏi những làn đường quy định hay đến gần hơn nham thạch, bởi đó vẫn là những ngọn núi lửa đang hoạt động và có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn.

Nếu không muốn dừng lại ở việc thăm thú Vườn quốc gia, bạn có thể tới thăm thị trấn Kalapana, cách đó khoảng 1 giờ lái xe. Cả thị trấn được bao quanh bởi vô số đá nham thạch, nhưng kỳ lạ là chưa từng có một ai bị thương tại đây. Tuy nhiên, người dân vẫn xây một nhà thờ lớn để tránh sự nổi giận của nữ thần núi lửa Hawaii – Pele. Bây giờ, bạn chỉ cần kiếm một đôi giày thật tốt để làm một chuyến đi bộ xuyên suốt cách đồng dung nham khô. Nó có thể mất từ 20 phút đến hai tiếng, tùy thuộc vào tốc độ đi và thưởng lãm của bạn. Nhưng lời khuyên dành cho du khách vẫn luôn là: đi chậm và thưởng thức cảnh đẹp, bởi nếu ngã, bạn vẫn có thể bị thương bởi những viên đá nham thạch sắc nhọn.

Zorbing ở New Zealand

Phiêu lưu có thể coi là tính cách đặc trưng của người dân New Zealand. Có lẽ vì thế mà nơi đây đã sản sinh ra zorbing, môn thể thao mạo hiểm đã trở thành cơn sốt trên khắp thế giới từ năm 1997. Người chơi sẽ nằm giữa một quả bóng nhựa khổng lồ với hai lớp da (được bơm đầy khí) mà lớp này bao bọc lớp kia, sau đó quả bóng sẽ từ từ lăn xuống chân đồi. Trò chơi này phổ biến đến mức mà mỗi khi nhắc tới nó, người ta nghĩ ngay tới New Zealand.

Người chơi có hai sự lựa chọn với phiên bản dưới nước (Zydro) và phiên bản trên cạn (Zorbit). Giá cả cho mỗi lần trượt (cho cả hai phiên bản) là 45 USD/ người, 70 USD/ 2 người hoặc 90 USD/ người/ 3 lần.

Đu mình qua hồ cá sấu tại St. Augustine, Florida (Mỹ)

Nếu đơn giản chỉ là đu dây ròng rọc (zip lining) thì sẽ không có gì đáng nói. Nhưng ở đây, bạn sẽ có cảm giác hồi hộp nghẹt thở khi chỉ bám vào một dây móc, vòng qua bánh xe ròng rọc và cứ thế trượt dài trên dây thép vắt ngang qua hồ cá sấu. Cảm giác ấy đủ kích thích bất cứ ai ham mê những chuyến du lịch mạo hiểm và St. Augustine, Florida chính là điểm đến tuyệt vời.

Nhưng như thế liệu có đảm bảo? Bạn đừng lo, bởi mọi thứ sẽ rất an toàn. Bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể về cách trượt, hệ thống dây trượt và ròng rọc, cách sử dụng đai bảo hộ, trước khi bắt đầu có những trải nghiệm của riêng mình. Bạn có thể lựa chọn chuyến hành trình 45 phút (30 USD/người) qua sông Sepik, với 3 đường trượt và cách 6 m so với mặt đất, hoặc một chuyến đi dài hơn, 90 phút (45 USD/người), qua sông Nile với 9 đường trượt và ở độ cao 18 m so với mặt đất. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là bên cạnh cảm giác kích thích, bạn còn có thể từ trên cao thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên đầy kỳ thú. Chắc chắn, St. Augustine sẽ không làm bạn (và cả túi tiền của bạn) phải thất vọng.

Lái xe giữa 'rừng' bò tại Vườn Quốc gia Custer (Mỹ)

Vườn Quốc gia Custer, tọa lạc tại phía Nam Mount Rushmore, South Dakota, Alaska (Mỹ) là điểm đến ưa thích của hầu hết mọi gia đình. Nơi đây, bạn có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi rừng lộng lẫy và dễ dàng làm choáng ngợp bất cứ ai. Nhưng điểm đặc biệt nhất, bạn sẽ nhìn thấy tận mắt sự tắc nghẽn giao thông do những chú bò gây ra. Hàng nghìn chú bò chia thành nhiều tốp “hiên ngang” băng qua đường. Vì thế, hãy giữ camera thật gần, bởi chúng rất hiền hòa và thoải mái để bạn quan sát. Giá vào cửa cũng rất “mềm”, trẻ em dưới 11 tuổi được vào cửa miễn phí, còn với người lớn là 4 USD/người mỗi ngày hoặc 15 USD/xe trong một tuần.

Chó kéo xe trượt tuyết ở Mont Tremblant, Canada

Khu nghỉ mát Tremblant thuộc tỉnh Quebec, Canada được biết đến như nơi nghỉ dưỡng thoải mái nhất thế giới. Tại đây, bên cạnh việc trượt tuyết hay ngắm cảnh từ trên cáp treo, săn bắn, câu cá, leo núi, tắm suối nước nóng hay thư giãn tại spa, bạn còn có thể ngồi trên những chiếc xe trượt tuyết kéo bởi những chú husky vô cùng xinh đẹp. Hàng năm, Quebec cũng tổ chức những cuộc đua kéo xe trượt tuyết giữa những chú chó, thu hút đông đảo người xem từ khắp nơi đổ về. Giá cho một chuyến đi trượt tuyết được “hộ tống” ấy là 95 USD/người trong 2 tiếng cùng nhiều gói dịch vụ để du khách thoải mái lựa chọn cho cả gia đình.

Hải Thu (Theo Huffingtonpost.com).