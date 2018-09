Những sự kiện hút khách du lịch năm 2014

Năm 2014 sẽ đầy ắp những sự kiện để du khách có thể chọn tham gia và nghĩ đến việc chuẩn bị kinh phí, vé máy bay và đặt phòng khách sạn.

Winter Olympics – Olympic mùa đông: 7 - 23/2, Sochi, Nga

Thành phố Sochi nằm ngay gần biển Đen và không xa di sản thế giới Công viên Quốc gia Sochi. Đây là nơi người Nga tìm đến rất nhiều vào mùa hè nhưng năm 2014, du khách lại có thêm lý do để đến Sochi vào mùa đông bởi Thế vận hội. Bên cạnh khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của những dãy núi trập trùng quanh Sochi, bạn cũng nên ghé Moscow trong hành trình (cách Sochi 2h30 bay). Tháng 2 vẫn đang là cao điểm lạnh ở thủ đô và không có nhiều du khách như mùa hè. Cơ hội tuyệt vời để tận hưởng nước Nga theo cách riêng. Điện Kremlin, bảo tàng Moscow và bảo tàng nghệ thuật Puskin là những điểm đến ấm áp giúp bạn tránh các đợt tuyết rơi dày.

Paralympics cũng sẽ được tổ chức tại Sochi từ 7 đến 16/3. Một lưu ý nhỏ là bạn cần mang theo áo thật ấm bởi vì nhiệt độ luôn khoảng -10 độ C sẵn sàng làm đóng băng bất cứ du khách nào chủ quan.

Bức ảnh quảng cáo “welcome to Sochi” gợi cảm. Ảnh: deviantart.net.

Vở ca kịch Aladdin: 20/2 - New York, Mỹ

New York còn nhiều thứ để trải nghiệm hơn là vở ca kịch? Điều này chưa hẳn đã đúng. Nếu bạn dừng chân ở quảng trường thời đại – Times Square sẽ thấy hàng dài những du khách sẵn sàng đợi vài tiếng đồng hồ để mua được tấm vé xem ca kịch. Disney Theatrical Productions là cái tên rất nổi tiểng tại “quả táo lớn” (Biệt danh của New York) nơi đã sản xuất những vở ca kịch The Lion King (Vua Sư Tử), Mary Poppins làm rung động bao trái tim khán giả và năm nay là Aladdin.

Dựa trên bộ phim hoạt hình ra đời năm 1992, khán giả sẽ gặp lại cây đèn thần và chàng Aladdin lém lỉnh tại sân khấu Broadway, nhà hát New Amsterdam. Alan Menken, người từng hòa nhạc cho bộ phim đã viết thêm những bài hát mới cho vở kịch và đạo diễn Casy Nicholaw cũng đang làm việc rất nghiêm túc để giới thiệu với công chúng tác phẩm này.

Vài điểm đến không thể thiếu tại New York như Tượng nữ thần tự do, phố Wall, Ground 0 – nơi đánh dấu tòa tháp đôi bị khủng bố ngày 11/9, Fifth Avenue - đại lộ số 5, bảo tàng Metropolitan, bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ….

Vẫn còn chưa thỏa mãn với giấc mơ hoạt hình từ Aladdin, bạn có thể ghé thăm Universal Studio tại Los Angeles bên bờ Tây nước Mỹ hay Walt Disney World ở Florida phía miền nam “xứ sở cờ hoa”.

Hàng trăm người sẵn sàng xếp hàng để có được tấm vé xem ca kịch tại New York. Ảnh: Hoài Nam.

iD Dunedin Fashion Week – tuần lễ thời trang Dunedin: 30/4 - 6/5, Dunedin, New Zealand.

Không phải London, New York hay Paris, năm nay bạn nên thử đến đảo Nam đất nước New Zealand với tuần lễ thời trang iD Dunedin.

2014 đánh dấu 15 năm chặng đường của sự kiện và các nhà tổ chức đã sẵn sàng cho sàn diễn hình bán cầu dài tít tắp dọc theo sân nhà ga cổ Dunedin.

Sau khi sống trong không khí của những bộ sưu tập đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới, bạn hãy dành thời gian khám phá bán đảo Otago, bờ biển đẹp với những căn nhà cổ còn khá nguyên vẹn. Đừng quên lang thang tại một trong những vùng sản xuất vang ngon nhất thế giới với giống nho pinot noir cho ra nhiều chai vang đỏ hảo hạng.

Tuần lễ trời trang iD Dunedin Fashion Week năm 2013. Ảnh: pictures.zimbio.com.

Marathon De Paris: 6/4, Paris, Pháp

Với những sự kiện mang tính toàn cầu và thu hút du khách thì Paris có vẻ là thành phố thích hợp để tổ chức trong đó có cuộc thi Marathon Paris.

Hãy là một trong 40.000 thành viên của ngày hội và khởi đầu hành trình bên cạnh dòng sông Seine, qua nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel và kết thúc tại Khải Hoàn Môn. Đừng quên bạn sẽ được phục vụ rượu vang đỏ và pho mát đúng kiểu Pháp khi tham gia Marathon de Paris.

Sau khi trải nghiệm thành phố trên những bước chạy, hãy thư thả dạo chơi ở kinh đô ánh sáng và hưởng thụ sự lãng mạn của Paris. Vẫn còn muốn có thêm chút thử thách, bạn đừng ngần ngại đăng ký cuộc đua xuyên quốc gia trên xe đạp London-Pris Bike Ride vào cuối tháng 4.

Cuộc thi marathon lớn và sôi động bậc nhất hành tinh diễn ra tại Paris tháng 4 hàng năm. Ảnh: trackandnews.fr.

Coachella Valley Music and Arts Festival – lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley: 11 - 13/4 và 18 - 20/4, Indio, bang California, Mỹ

Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thu hút những nghệ sĩ tài năng nhất từ khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi và giới tính. Paul McCartney có mặt tại đây hàng năm kể từ 2009. Nhiều người hy vọng rằng Beatle sẽ biểu diễn trong năm 2014 và còn nhiều cái tên được chờ đợi như ban nhạc rock của Anh Coldplay, hay ban nhạc rock Arcarde Fire từ Canada. Những ngôi sao từng có mặt Emma Roberts, Robert Pattinson và Kristen Stewart cũng đáng để bạn quyết định xếp ba lô tham dự lễ hội này.

Tại Coachella, nếu phòng trọ đã đầy, bạn có thể thoải mái cắm trại hay thuê loại xe kéo là căn nhà phía sau làm nơi nghỉ ngơi.

Rihanna biểu diễn tại lễ hội âm nhạc và nghệ thuât Coachella Valley 2012. Ảnh: hotcelebshome.com.

>> Xem tiếp: Những sự kiện hút khách năm 2014

Theo VnExpress