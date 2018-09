Nhảy wow dance giúp bé tự tin hơn

Không có gì hạnh phúc hơn khi ngắm con yêu của mình hồn nhiên múa hát, tự tin trong từng bước nhảy.

Cuộc thi nhảy cùng Wow Dance sẽ tiếp sức cho các bé vào năm học mới, khi phải tạm biệt những chuyến du lịch và vô số trò chơi thú vị của mùa hè. Sau giờ học ở trường, về đến nhà nếu chỉ xem TV một mình, đọc truyện tranh hoặc chơi game trên máy sẽ khiến các bé trở nên thụ động và thiếu linh hoạt. Để khắc phục vấn đề này, “biệt đội” Wow Dance đã sẵn sàng “đổ bộ” xuống các trường học trong thời gian tới để hướng dẫn các bé những điệu nhảy cơ bản, giúp bé có thể tự nhảy, tự chơi cùng nhau sau mỗi giờ học căng thẳng.

Không chỉ được tập nhảy, các bé còn được gặp gỡ và nhảy cùng với những nhân vật dễ thương như chàng trai top 4 “Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance” - Quang Đăng… Đồng thời, các bé cũng sẽ được “tiếp sức” bằng những viên kẹo Wow Gum để có thể vừa nhảy, vừa thổi bóng và chơi đùa thỏa thích với bạn bè xung quanh.

Cùng vui - Cùng nhảy Wow Dance.

Wow Dance là tập hợp những động tác đơn giản và vui nhộn nên bé có thể nhảy bất cứ lúc nào từ trong lớp đến ngoài sân trường, khi đi chơi ở công viên và thậm chí biểu diễn cho cả nhà cùng xem, hướng dẫn lại cho ba mẹ. Với “Wow Dance”, khi cả nhà cùng nhảy, bạn và con yêu của mình sẽ nhanh chóng hiểu ý nhau và trở thành bạn bè thân thiết với nhau dễ dàng. Tiến thêm một bước, bạn cũng có thể động viên con mình thử sức tham gia vào cuộc thi "Nhảy cùng Wow". Các bé sẽ được tham gia thi nhảy theo nhóm hay cá nhân và người tiếp sức chính là bố mẹ.

Bố mẹ có thể hỗ trợ trẻ bằng cách quay video clip hoặc chụp ảnh con lại và gửi đến cho chương trình. Phần thưởng cho các bé gồm: giải nhất là tấm vé đi Hong Kong cùng cả gia đình trị giá tới 80 triệu đồng, đưa bé lạc vào xử sở thần tiên với những nhận vật bước ra từ truyện cổ tích, từ nàng công chúa ngủ trong rừng đển nàng Bạch Tuyết, chuột Mickey, vịt Donald… Ngoài ra, còn có các phần thưởng giá trị như iPad4, máy ảnh kỹ thuật số SamSung, 40 vé xem phim và nhiều giải thưởng khác.

Cùng kẹo Wow Gum đến Disney Land.

Bạn có thể tham gia cuộc thi bằng cách truy cập trang web www.nhaycungwow.com.vn và đăng ký tham gia cho bé theo hướng dẫn. Sau đó, bạn sẽ chụp ảnh hoặc quay video clip có liên quan đến điệu nhảy Wow của con mình hoặc cùng một nhóm bạn của con theo yêu cầu của chương trình (thể lệ đã được đăng tải đầy đủ trên trang web).

Ngọc Điệp