Ngủ ở 'thành phố không bao giờ ngủ'

Được mệnh danh là 'thành phố không bao giờ ngủ', New York là một trong những nơi xa hoa bậc nhất thế giới, rất nhộn nhịp dù là mấy giờ.

Khi xin visa đi Mỹ, dù là visa du lịch hay công tác, bạn cũng nên một lần ghé thăm thành phố tuyệt vời New York. Đây cũng là một trong những thành phố có giá cả dịch vụ lưu trú đắt nhất thế giới, tuy nhiên vẫn có những sự lựa chọn khá ổn cho bạn với chi phí hợp lý.

Khách sạn

Giá khách sạn ở New York vô cùng đắt đỏ. Với 250- 350 USD, bạn sẽ chỉ thuê được một phòng khách sạn tầm trung có ăn sáng. Với những khách sạn 5 sao thuộc những chuỗi nổi tiếng như Hilton, Hyatt, Marriott... giá phòng không dưới 500 USD một đêm.

Khách sạn Marriott ngay trung tâm New York. Ảnh: WSJ

Hostel

Việc lựa chọn các khu cho thuê phòng bình dân phù hợp với túi tiền của đa phần du khách. Với trên dưới 50 USD mỗi người, có thể có một chỗ ngủ tạm ổn và chung phòng và nhà tắm với những người khác. Nếu đi cùng một nhóm bạn, nên thuê riêng phòng để đảm bảo an ninh và sự riêng tư. Hoặc nếu rủng rỉnh tiền bạc hơn hãy chọn những phòng cho thuê có giá có riêng giường cho 2 người, tuy nhiên vẫn phải chung nhà tắm. Những phòng dạng này có giá không quá 200 USD một đêm.

Những mẹo nhỏ để tiết kiệm

Giá phòng ở các khu khác nhau giá cũng rất khác nhau. Với 200 USD chỉ có thể thuê một phòng nhỏ có những nội thất đơn sơ như giường, tivi nhỏ, chung nhà tắm…ở khu Mahattan. Nhưng nếu chịu khó lui về mạn West Side với giá đó sẽ thuê được phòng ở một khách sạn rộng rãi hơn, dưới lầu có nhà hàng và hơn hết là có phòng tắm riêng.

Tầm tháng 1 và tháng 2 là mùa thấp điểm. Thời gian này New York rất lạnh và các khách sạn vắng khách nên họ sẽ có mức giá rẻ hơn. Nếu có thể thu xếp công việc để xin visa du lịch Mỹ thời điểm này, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá so với những mùa khác trong năm. Những hãng hàng không thường có gói dịch vụ trọn gói “máy bay và khách sạn” (flight and hotel). Có thể tìm kiếm những gói dịch vụ này trên internet hoặc thông qua đại lý du lịch.

Ngoài ra trên các trang web đặt phòng khách sạn cũng thường có những gói khuyến mãi cho một số phòng “secret room promotion” với khoản chiết khấu từ 75 đến 200 USD/đêm.

Một dạng hostel cho khách du lịch ít tiền hoặc đi theo nhóm tại New York. Ảnh: Hostelnewyorkcity

Khách sạn của người Việt ở New York

Một điều thú vị là ở New York có khách sạn của người Việt làm chủ. Đó là khách sạn Carter nằm ngay khu Mahattan, gần quảng trường Thời đại với 27 tầng và quy mô gần 700 phòng. Khách sạn này thuộc hàng rẻ nhất ở khu trung tâm với mức giá chừng 200-300 USD mỗi đêm. Tuy nhiên khách sạn này khá cũ kỹ, trang thiết bị nghèo nàn và ồn.

Một khách sạn nữa cũng cùng chủ với khách sạn Carter là Lafayette Boutique Hotel vốn được xây dựng bằng gạch đỏ từ đầu thế kỷ 20 với lối kiến trúc kiểu Pháp sang trọng. Khách sạn cũng được xếp hãng di tích quốc gia năm 2010. Năm ngoái khách sạn được tu sửa và hiện có hơn 100 phòng. Tuy nhiên Lafayette là khách sạn khá sang trọng nên giá phòng nghỉ ở đây khá đắt. Những du khách tới đây hầu hết vì những giá trị kiến trúc độc đáo hơn là vì mong đợi dịch vụ tiện nghi.

T. Vân