Nghỉ dưỡng thượng lưu tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay với giá ưu đãi

Các gia đình tận hưởng dịch vụ sang chảnh với giá chỉ từ 6,8 triệu đồng một đêm gồm ăn sáng, đưa đón sân bay, từ nay đến 30/9.

Với mức giá ưu đãi này, gia đình (gồm 2 người lớn, 2 trẻ em dưới 12 tuổi) sẽ có những hoạt động giải trí thú vị tại "Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới 2017" do World Travel Awards trao tặng.

Bạn và nửa kia có thể đón bình minh bên nhau, cùng thưởng thức bữa sáng hấp dẫn được chuẩn bị sẵn trong phòng, sau đó dong duổi khám phá những địa danh nổi tiếng của Phú Quốc như chùa Hộ Quốc, vườn tiêu, xưởng làm nước mắm... Ngoài ra, một bữa tối lãng mạn dưới ánh hoàng hôn ngay sát biển Bãi Kem hay bữa tiệc thịnh soạn tại Pink Pearl - nhà hàng fine-dining cao cấp tại đảo ngọc sẽ giúp các cặp đôi hâm nóng tình cảm.

Du khách có cơ hội thưởng thức ẩm thực do các đầu bếp nổi tiếng chế biến.

Những du khách mong muốn được thả lỏng cơ thể và thư giãn, Chanterelle - Spa by JW - "Spa mới cao cấp nhất thế giới" do World Travel Awards bình chọn, sẽ là điểm đến lý thú. Hoặc bạn chỉ cần thả mình dưới làn nước trong xanh của Bãi Kem cát trắng mịn hay trong các hồ bơi của resort là đã có giây phút thư thái sau những ngày làm việc căng thẳng.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay còn là "thiên đường vui chơi" của các khách nhí. Kid clubs - ngôi nhà thiếu nhi bé xíu như cái hang thỏ mà cô bé Alice rơi xuống và lạc đến thế giới thần tiên, bên trong đó là cả một thế giới rộng lớn với nhiều trò chơi bổ ich. Ngoài ra, các em có thể vừa chơi vừa học với chương trình khám phá Bãi Kem, tìm hiểu về thế giới sinh vật biển; tập Yoga ngoài sân vườn, tham gia vũ điệu Zumba sôi động hay điệu múa Trống Cơm truyền thống...

Gia đình nam diễn viên Quyền Linh từng tới đây để nghỉ ngơi, giải trí.

Khu nghỉ dưỡng cũng dành tặng các bạn nhỏ yêu thích nghệ thuật lớp làm đồ gốm, vẽ tranh, tô tượng, trang trí áo thun, xếp giấy origami hay trang trí cupcake... Ngoài ra, resort còn có những chương trình giải trí trong nhà cho các bé thích phim ảnh, ảo thuật, xếp bong bóng hay những bài học về ngôn ngữ.

Các nhóm khách gia đình còn được hưởng chương trình giảm giá đặc biệt của khu nghỉ dưỡng khi mua vé cáp treo Hòn Thơm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đảo ngọc từ trên cao và vui chơi thỏa thích tại Sun World Hon Thom Nature Park. Khi cả gia đình dùng bữa ở nhà hàng Tempus Fugit, các thành viên nhí dưới 12 tuổi sẽ có thực đơn riêng và miễn phí.

Will 365 ghi lại khoảnh khắc đẹp tại khu nghỉ dưỡng.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tọa lạc tại Bãi Kem do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng và được quản lý bởi Marriott International. Khu nghỉ dưỡng này do "ông hoàng resort" Bill Bensley thiết kế, mang hình hài của ngôi trường đại học trong huyền thoại - Lamarck University từ thế kỷ 20, cho du khách thỏa sức thư giãn, khám phá. Hàng loạt các ngôi sao Việt như Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, gia đình diễn viên Ngọc Lan - Thanh Bình, food blogger Vũ Dino, Will 365... đều từng tới đây thư giãn.

Năm 2017, chỉ sau một năm đi vào hoạt động, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã được tổ chức World Travel Awards vinh danh "Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới". Ngày 4/9, trong lễ trao giải World Travel Award Asia & Australasia lần thứ 25 tổ chức tại Hong Kong, resort tiếp tục được trao tặng giải thưởng "Vietnam's Leading Resort 2018 – Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2018".

Xem thêm chi tiết tại jwmarriottphuqucresort.com hoặc liên hệ hotline 0297 377 9999.

(Nguồn: Sun Group)