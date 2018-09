Các bà nội trợ có thể tham gia chương trình 'Nấu ngon cùng Aji-mayo' với 150 món ăn phong phú để cải thiện bữa cơm gia đình.

Không chỉ vừa học vừa chơi mà các chị em còn có thể rinh về nhiều giải thưởng cho góc bếp xinh của mình. Chương trình sẽ chia sẻ bí quyết ngon cơm mỗi ngày với món cũ. Nếu chị em không có thời gian để nghiên cứu món mới thì khi tham gia chương trình online (chỉ cần sắp xếp đúng thứ tự các bước nấu cho một món ăn) sẽ tìm thấy cách giải quyết vấn đề dễ dàng.

Với “Aji-mayo”, món ăn sẽ trở nên mượt mà và đậm đà hơn.

Chẳng hạn như với món xào để đổi mới khẩu vị thì chỉ cần cho một ít Mayonaise “Aji-mayo” vào và đảo đều tay khi các nguyên liệu sắp chín sẽ giúp món ăn mượt mà, đậm đà mà mùi vị cũng mới lạ hơn. Món kho cũng sẽ càng khác biệt hơn khi kết hợp với loại xốt này. Tuy không phải là gia vị chính của món kho, ram nhưng sự kết hợp này sẽ giúp món ăn tăng thêm hương vị và màu sắc.

Đặc biệt, tiệc BBQ cuối tuần đang được các gia đình ưa chuộng trong thời gian gần đây. Tiệc BBQ không chỉ ngon mà còn có sức kết nối mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Món nướng dù ít tốn công nhưng quan trọng nhất vẫn là khâu ướp nguyên liệu và không phải chị em nào cũng biết cách xử lý từng loại nguyên liệu nướng. Với các nguyên liệu như tôm và thịt bò khi nướng thường bị khô, không ngon nếu để quá lâu hay lửa lớn. Nhưng chỉ cần các chị em thêm chút mayonnaise “Aji-mayo” khi tẩm ướp thì sẽ giúp món ăn giữ được độ ngọt tự nhiên và không bị khô cứng. Ngoài ra trong tiệc nướng không thể thiếu các loại rau củ như đậu bắp, cà tím để cả gia đình cân bằng vị giác và dinh dưỡng. Các loại rau củ nướng thông thường dễ cháy và khô, nhưng nếu thêm chút xốt khi ướp thì rau củ sau khi nướng xong vẫn sẽ mềm mịn và dậy mùi thơm vốn có.

Tiệc BBQ cuối tuần đang là xu hướng mới được các gia đình ưa chuộng.

Chương trình “Nấu ngon cùng Aji-mayo” do nhãn hàng “Aji-mayo” tổ chức từ ngày 21/8 đến hết ngày 13/11 với cách thức chơi hấp dẫn, kiến thức nấu ăn phong phú. Người chơi có cơ hội giành những giải thưởng gồm: giải tháng là tủ lạnh Toshiba trị giá 10 triệu đồng cho người chơi có điểm cao nhất tháng; giải tuần là bình thuỷ điện Sharp hoặc bếp điện từ Sanaky cho người chơi có điểm cao nhất tuần; giải may mắn là bộ nồi inox bếp từ và chảo Happy Cook cho người chơi may mắn được chọn ngẫu nhiên mỗi tuần.

Tham gia chương trình tại http://www.ajimayomonngon.vn

Ngọc Điệp