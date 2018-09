Montréal, thành phố đầy mê hoặc

Montréal, Canada mê hoặc du khách với dòng sông St. Laurent thơ mộng, những con phố cổ kính và nền ẩm thực phong phú.

Với dáng dấp của một thành phố châu Âu cổ kính, Montréal là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mê hoặc của một thị trấn nhỏ, sự ầm uất của những thành phố lớn, đã trở thành một địa điểm du lịch mỗi năm thu hút hàng chục triệu du khách khắp thế giới. Thành phố này trải qua 400 năm thuộc địa và ngày nay đã trở thành một trung tâm giáo dục, nghệ thuật, thương mại... nổi tiếng trên thế giới. Nằm bên con sông St. Laurent thơ mộng, tên Montréal của thành phố được đặt theo tên của một đỉnh cao nhất trong dãy núi đá vôi ở vùng này.

Chiều tà bên tòa thị chính Montréal.

Ðến thành phố Montréal (tỉnh Quebec), tuy nằm trên lục địa châu Mỹ nhưng bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một thành phố nào đó trên đất Pháp, bởi hầu như người dân ở đây đều nói tiếng Pháp, các biển hiệu trên các cửa hàng, khách sạn đều bằng tiếng Pháp. Ở thành phố xinh đẹp này có những con đường lát đá vuông quanh co, nhỏ hẹp, những ngôi giáo đường tường vàng, ngói đỏ phủ rêu xanh và những góc phố nhà cửa liền nhau, những quán cà phê vỉa hè xinh xắn với dàn hoa leo rực rỡ.

Du khách có thể cảm nhận được nét kiến trúc châu Âu độc đáo của những tòa nhà lịch sử, viện bảo tàng, công trình kỷ niệm và khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật ở khắp phố cổ Montreal. Thánh đường Đức bà Basilica là một biểu tượng của kiến trúc Gothic ở đây. Nhà thờ có hai tháp chuông đối xứng nhau được xây dựng vào thế kỷ XVII, hấp dẫn bởi những chi tiết bằng vàng, những cây cột được chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo.

Những con ph ố rợp cây xanh ở Montréal.

Thánh đường này còn có hàng trăm bức tượng, phù điêu bằng gỗ điêu khắc công phu. Du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng một dàn phong cầm rất đồ sộ gồm 4 bàn phím. Âm thanh của dàn phong cầm này không dùng máy khuếch âm vẫn dìu dặt thánh thót vang rền, khắp nhà thờ đều nghe rõ.

Từ nhà thờ Đức Bà đi về hướng đông bắc, đến góc đường Saint Laurent là bến xe ngựa. Chuyến dạo chơi xung quanh phố cổ bằng xe ngựa sẽ là một trải nghiệm thú vị không thể nào quên với tiếng lọc cọc của bước chân ngựa khua trên phố.

Bạn cũng đừng quên dừng bước ở quảng trường Jacques-Cartier và thưởng thức bầu không khí trong lành. Nơi đây, du khách có thể bắt gặp nền văn hóa muôn màu bởi Montréal là thành phố đa sắc tộc với dân ngụ cư đến từ hơn 100 đất nước khác nhau nhưng họ rất gần gũi và thân thiện.

Thú vị nhất là được cưỡi xe ngựa ngắm phố cổ.

Nếu là người yêu thích tìm hiểu thế giới đại dương, bảo tàng Biodome là nơi nên dừng chân trong chuyến đi đến Montréal. Nơi đây được biết đến như là “ngôi nhà của sự sống”. Biodome chứa đựng 750 loài thực vật và 4.800 loài động vật, bao gồm cả loài chim cánh cụt, vẹt đuôi dài Nam Mỹ và cả loài linh miêu quý hiếm. Tại khu triển lãm hóa thạch, du khách có thể chiêm ngưỡng bộ xương cá voi trắng với 10.000 năm tuổi.

Một điểm hấp dẫn ở thành phố xinh đẹp này là Habitat 67. Tọa lạc trên một bán đảo nhân tạo đối diện cảng Old Port của Montréal, khối kiến trúc to lớn này do kiến trúc sư Moshe Safdie thiết kế, gồm 354 khối lập phương bằng bê tông giống nhau, có gần 150 căn hộ được sắp xếp theo lối pha trộn độc đáo. Những ngôi nhà này đã trở thành một kỳ quan kiến trúc quan trọng và nổi tiếng nhất tại Canada.

Cảng Montréal nằm trên bờ sông St. Laurent là thủy trình quan trọng nhất của xứ Canada. Bước dọc theo những con đường đầy sỏi, bạn sẽ hướng về một cảng biển tuyệt đẹp. Old Port là một khu vực đầy náo nhiệt của thành phố và là trung tâm mua sắm, ăn uống và cả nhạc sống đầy sôi động để bạn khám phá.

Dòng sông St. Laurent thơ mộng, là thủy trình quan trọng của Canada. Ảnh: P.H

Nếu là tín đồ mua sắm, bạn cũng sẽ được thỏa cơn nghiền khi lang thang ở những cửa hàng thời trang bậc nhất thế giới. Đường Ste. Catherine là nơi cho các tín đồ thời trang, hay các trung tâm thương mại như Les Ailes, Les Promenades de la Cathedrale, Les Galleries Université, Les Cours Mont Royal, Place Montreal Trust, Place Ville Marie với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Bạn cũng dễ dàng tìm cho mình hoặc người thân những món quà lưu niệm, trang sức, hay các kiệt tác nghệ thuật ở đây.

Còn nếu là một người thích thưởng thức những món ăn ngon lạ từ khắp các nước thì Montreal thật sự đáp ứng được yêu cầu này vì nơi đây nổi tiếng với phong cách ẩm thực "liên hợp quốc". Hãy nếm thử Cassis, một loại men bia ủ với nho đen Hy Lạp hoặc bia trắng (White Ale), một loại bia ủ với hạt ngò tây và mùi rượu cam tuyệt hảo.

Bạn cũng nên thử món khoai tây chiên giòn phủ nước xốt thịt của Pháp và nước sữa bơ tươi là những đặc sản địa phương mà ai từng nếm qua sẽ không quên được hương vị đặc trưng của xứ sở này.

Anh Phương

Ảnh: Phan Huê