Món ngon từ trong nhà đến ngoài phố

Với chị em, những phút giây nấu nướng không chỉ còn là chăm chút cho gia đình mà còn là cơ hội chia sẻ và trổ tài cùng nhau khi tham gia cuộc thi online 'Món ngon mỗi ngày'.

Từ “trong nhà" vui vầy với chồng con, với nhiều chị em, nấu ăn đã trở thành niềm vui nhỏ hằng ngày. Không quan trọng món bạn nấu phải như ở nhà hàng, vì bạn không phải đầu bếp chuyên nghiệp, mà bạn cũng không có đủ thời gian để nấu cầu kỳ như họ. Nhưng những giây phút nấu nướng mới chính là điểm “gây ghiền”, từ đó những người trong gia đình thưởng thức các món bạn nấu sẽ thấy ngon hơn, bữa ăn vui vẻ hơn. Đây cũng là lý do nấu ăn từ lâu đã là ngọn lửa sưởi ấm cho cả gia đình.

Đến “ngoài phố” thi thố mới vui, nghe có vẻ lạ nhưng ngày nay có rất nhiều chị em tìm lại niềm vui nấu ăn bằng những cuộc thi. Anh Việt, kiến trúc sư ở Tân Bình chia sẻ kỷ niệm thú vị của anh về chuyện nấu nướng của vợ: “Biết công việc của vợ rất bận, nên suốt 2 năm lấy nhau, tôi gần như đã chấp nhận việc ăn ngoài hay sang nhà bố mẹ… ăn 'ké'. Bỗng dưng cô ấy nổi hứng tham gia một cuộc thi nấu ăn online, rồi siêng năng vào bếp hơn. Kể cũng hơi khó tin. Đúng là phụ nữ khó hiểu thật”.

Chị Xuân Quỳnh, quận Gò Vấp kể lại: “Ban đầu tham gia cho vui vì giải thưởng khá hấp dẫn mà cách tham gia cũng đơn giản. Nấu, chụp hình chia sẻ, rồi gửi bài dự thi. Tôi mới tham gia cuộc thi 'Nấu ngon mỗi ngày' ai ngờ trúng giải thật, khiến cả nhà và bạn bè ai cũng bất ngờ. Tự nhiên thấy vui vui, rồi đâm ra hăng say nấu nướng hơn”. Còn với chị An, làm việc tại một công ty tư nhân: “Các chị em trong công ty mình cũng hay rủ nhau tham gia rồi cùng thi thố. Nhỡ may trúng giải cảm thấy hãnh diện lắm. Ai nói nấu ăn không vui”.

Dù có rất nhiều cách để chu toàn bữa ăn gia đình mà không phải quá vất vả, đối với phụ nữ thời hiện đại, cảm giác thích thú khi vào bếp, sung sướng nhìn chồng con thưởng thức món ăn do chính mình làm ra vẫn là những điểm gắn kết họ với căn bếp gia đình. Nấu ăn ngày nay không chỉ là niềm vui của riêng người phụ nữ, mà cả nhà cũng sẽ vui lây, vì có ai mà không muốn được ăn ngon.

Bạn có thể tham khảo cuộc thi và cách thức dự thi “Nấu ngon mỗi ngày” bằng cách truy cập http://bit.ly/H3hGoI hoặc vào website http://monngonmoingay.com Bạn chọn “Tham gia ngay”, sau đó điền đầy đủ thông tin yêu cầu để đăng nhập và đăng ký dự thi. Sau khi nhận được email xác nhận của ban tổ chức, người tham gia nhấp vào đường link để kích hoạt và xác nhận, hoàn tất việc đăng ký. Người đăng ký có thể thực hiện các bước để tham dự cuộc thi

Nếu bạn đã có tài khoản của Monngonmoingay hoặc tài khoản Facebook, Yahoo, Gmail, bạn chỉ cần đăng nhập và điền thêm thông tin như điện thoại, địa chỉ, số chứng minh nhân dân. Bạn có thể gửi bài thi theo các bước sau:

Bước 1: Gửi 2 tấm hình: một hình chụp món ăn (khuyến khích chụp cùng với sản phẩm của công ty Ajinomoto) và một hình chụp gia đình, bạn bè, người yêu mà bạn muốn chia sẻ cùng món ăn này.

Bước 2: Đặt tên món ăn.

Bước 3: mô tả nguyên liệu để nấu món ăn trong đó bắt buộc phải dùng các sản phẩm của Ajinomoto (Bột ngọt Aji no moto, hạt nêm Aji-ngon, Aji-quick Gia vị nêm sẵn, xốt Mayonnaise “Aji-mayo”, nước tương “Phú Sĩ”, giấm gạo lên men Lisa).

Bước 4: mô tả cách nấu ăn; bước 5: mô tả giá trị dinh dưỡng.và bí quyết dinh dưỡng (dưới 100 từ); Bước 6. Kêu gọi bình chọn.

(Nguồn: Ajinomoto)